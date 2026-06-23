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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صعود نروژ با دبل هالند رقم خورد؛ وایکینگ‌ها به سنگال رحم نکرد

نروژ با درخشش دوباره ارلینگ هالند موفق شد سنگال را شکست دهد و صعودش را به مرحله یک شانزدهم نهایی قطعی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۰۶
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صعود نروژ با دبل هالند رقم خورد؛ وایکینگ‌ها به سنگال رحم نکرد

تیم ملی نروژ با درخشش ارلینگ هالند از سد سنگال گذشت و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعودش به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابت‌های دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی نروژ و سنگال بامداد سه‌شنبه ۲ تیر از ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران (ساعت ۲۰ به وقت محلی) در ورزشگاه متلایف شهر رادرفورد نیوجرسی و از گروه I به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ نروژ به پایان رسید.

مارکوس پدرسن (دقیقه ۴۳) و ارلینگ هالند (ارلینگ ۴۸ و ۵۸) گل‌های نروژ را به ثمر رساندند و دو گل سنگال هم توسط اسماعیلا سار (دقایق ۵۳ و ۳+۹۰) به ثمر رسید.

دو تیم در نیمه نخست بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و هر دو روی دروازه یکدیگر موقعیت‌هایی ایجاد کردند. با این حال، این مارکوس پدرسن بود که در دقیقه ۴۳ قفل دروازه سنگال را شکست تا نروژ با برتری راهی رختکن شود. در واپسین لحظات نیمه نخست نیز ارلینگ هالند فرصت طلایی گلزنی را از دست داد و ضربه او پس از اشتباه ادوارد مندی به تیر دروازه برخورد کرد.

نیمه دوم، اما با درخشش ستاره منچسترسیتی آغاز شد. هالند در دقیقه ۴۸ روی پاس مارتین اودگارد گل دوم نروژ را به ثمر رساند، اما سنگال تنها پنج دقیقه بعد با گل اسماعیلا سار و پاس سادیو مانه اختلاف را به حداقل رساند.

واکنش نروژ خیلی زود از راه رسید و هالند بار دیگر در دقیقه ۵۸، این بار روی پاس پاتریک برگ، برای دومین بار دروازه سنگال را باز کرد تا اختلاف دوباره به دو گل برسد.

صعود نروژ با دبل هالند رقم خورد؛ وایکینگ‌ها به سنگال رحم نکرد

سنگال در ادامه سراپا حمله شد و در وقت‌های تلف‌شده توسط اسماعیلا سار و روی پاس نیکلاس جکسون گل دوم خود را به ثمر رساند، اما زمان برای بازگشت کافی نبود و شاگردان این تیم دومین شکست خود را پذیرفتند.

با این نتیجه، نروژ با دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه در رده دوم گروه I قرار گرفت و صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد و صرفاً در بازی پایانی با فرانسه برای تعیین صدرنشین به رقابت خواهد پرداخت. سنگال نیز با تحمل دومین شکست، کار بسیار دشواری برای ادامه حضور در جام جهانی خواهد داشت، اما در تقابل با عراق هر دو تیم شانس دارند که با کسب پیروزی و قرار گرفتن در رتبه سوم، شانس صعود داشته باشند.

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