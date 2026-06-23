استانی بدون دریا، با بیشترین آمار غرقشدگی!
ظهر گرم یکی از روزهای اردیبهشت بود. بچهها برای آببازی رفته بودند کنار استخر کشاورزی. چند دقیقه بعد، خبری که در منطقه پیچید، هیچکس باورش نمیشد؛ یک مادر و سه کودک ۸ تا ۱۲ ساله، در استخر کشاورزی کوهرنگ غرق شدهاند.
متأسفانه علی رغم تلاش نجاتگران هلال احمر و اورژانس و کمک های مردمی ۴ نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از دست دادند.
استخری که هیچ حفاظی نداشت، هیچ تابلو هشداردهندهای، و هیچ ناجی غریقی. این حادثه، تنها یکی از دهها حادثهای است که هر سال در فصل گرما در چهارمحال و بختیاری رخ میدهد. استانی که دریا ندارد، اما رودخانههای خروشان، استخرهای کشاورزی و بندهای خاکیاش، هر سال قربانی میگیرند.
۱۱ فوتی در دو ماه، بیشتر از کل سال گذشته
بیژن طاهری، رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری، در گفتوگو با خبرنگار فارس، از افزایش چشمگیر حوادث غرقشدگی در استان خبر داد و گفت: مجموع آمار حوادث غرقشدگی در سال گذشته ۲۰ حادثه با ۲۶ حادثهدیده بود که از این تعداد ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند. این عدد از ابتدای سال جاری به ۱۱ حادثه با ۳۱ حادثهدیده رسیده که ۱۱ نفر جان خود را دست دادهاند.
طاهری افزود: حوادث غرقشدگی در استان در دو ماه اخیر از مجموع حوادث غرقشدگی در سال گذشته بیشتر است. این آمار نشاندهنده یک بحران است که باید هرچه سریعتر به آن توجه شود.
به گفته وی، بهعلت بالا آمدن سطح آب رودخانهها، استخرهای کشاورزی، سدهای خاکی و افزایش دبی رودخانهها در پی افزایش بارش و همچنین بیاحتیاطی شهروندان، شاهد افزایش حوادث غرقشدگی در استان هستیم.
استانی بدون دریا، اما پر از آبهای خروشان و پرخطر
چهارمحال و بختیاری، استانی کوهستانی است که دریا ندارد، اما رودخانههای خروشان و بزرگی مانند زایندهرود، خرسان و ارمند از آن میگذرند. همین رودخانهها که در فصل بهار و تابستان پرآب میشوند، هر سال قربانی میگیرند.
طاهری در این خصوص گفت: محیطهای آبی استان کاملاً با استخرهای ورزشی تفاوت دارند. در این محیطها شاهد شرایط رسوبی سنگین، وجود شاخ و برگ درختان، تغییرات شدید دمایی در لایههای مختلف آب، مکش آبی در لایههای زیرین و پستی و بلندی زیر آب هستیم که همه دست به دست هم میدهند و یک شرایط بسیار پرخطر برای شناگران ایجاد میکنند.
وی تأکید کرد که رودخانهها و بندهای خاکی بیشتر از دریاها قربانی میگیرند و استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی در سال جدید در صدر آمار بیشترین تعداد غرقشدگان قرار دارند. این در حالی است که این استانها دسترسی مستقیمی به دریا ندارند و همین موضوع نشان میدهد که رودخانهها و استخرهای کشاورزی، تهدیدی جدیتر از دریاها هستند.
قربانیان غرقشدگی؛ جوانان و نوجوانان در صدر آمار کشور
بر اساس آمار سازمان مدیریت بحران کشور، در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰۵۰۰ نفر از هموطنان به خاطر غرقشدگی جان خود را از دست دادهاند.
در سال جدید نیز تا امروز ۱۸۴ نفر از هموطنان به دلیل غرقشدگی فوت کردهاند. نکته نگرانکننده این است که جوانان و نوجوانان در صدر آمار قربانیان غرقشدگی در سطح کشور قرار دارند.
طاهری با اشاره به این آمار گفت: تعداد قابل توجهی از کسانی که در این محیطهای آبی پرخطر دچار غرقشدگی بودند، از کسانی بودند که جزء شناگران حرفهای و ماهر محسوب میشدند، اما به علت شرایط خاص این آبها و گاهی به علت غرور نابجا و سهلانگاری، وارد این آبها شده و جان خود را از دست دادهاند.
روایت یک امدادگر؛ «هر سال صحنههای تلخ را میبینیم»
یکی از امدادگران هلالاحمر در گفتوگو با خبرنگار فارس، از صحنههای تلخی گفت که هر سال در فصل گرما شاهد آن است: هر سال با شروع فصل گرما، تعداد تماسهای اورژانسی افزایش مییابد.
متأسفانه بسیاری از این تماسها مربوط به غرقشدگی در رودخانهها و استخرهای کشاورزی است. صحنههایی که میبینیم، قلب هر انسانی را به درد میآورد. خانوادههایی که برای تفریح آمده بودند، با جسم بیجان عزیزانشان مواجه میشوند.
وی افزود: بیشتر قربانیان، جوانان و نوجوانانی هستند که به خاطر یک لحظه بیاحتیاطی، جان خود را از دست میدهند. از همه میخواهم که به هشدارها توجه کنند و وارد آبهای ناآشنا نشوند.
رودخانهها، بندهای خاکی و استخرهای کشاورزی بیشتر از دریاها قربانی میگیرند
وی افزود: متأسفانه رودخانهها، بندهای خاکی و استخرهای کشاورزی بیشتر از دریاها قربانی میگیرند. این آمار نشان میدهد که حتی شناگران ماهر نیز در برابر جریانهای زیرسطحی، تغییرات دمایی و مکش آب، آسیبپذیر هستند و نباید به مهارت خود در شنا مغرور شوند.
چرا رودخانههای چهارمحال و بختیاری قربانی میگیرند؟
کارشناسان هلالاحمر و اورژانس، چند دلیل اصلی برای افزایش حوادث غرقشدگی در رودخانهها و استخرهای کشاورزی استان برمیشمارند. یکی از مهمترین دلایل، نبود حفاظ ایمنی در اطراف استخرهای کشاورزی و بندهای خاکی است که هیچ حفاظی ندارند و هر رهگذری ممکن است در آنها سقوط کند. دلیل دیگر، بیتوجهی به هشدارهاست؛ متأسفانه بسیاری از مردم هشدارهای اورژانس و رسانهها را جدی نمیگیرند و تصور میکنند این حوادث برای دیگران رخ میدهد.
همچنین ناآشنایی با فنون شنا و نجات غریق، یکی دیگر از عوامل مهم است؛ بسیاری از افرادی که در رودخانهها شنا میکنند، مهارت کافی ندارند و در مواقع بحرانی نمیتوانند خود را نجات دهند.
نکته جالب این است که برخی از قربانیان، شناگران حرفهای بودند که به دلیل شرایط خاص آبهای طبیعی، مانند جریانهای زیرسطحی، نقاط عمیق، دمای متغیر، شاخ و برگ درختان و رسوبات سنگین، غرق شدهاند. این عوامل دست به دست هم میدهند و محیطی بسیار پرخطر برای شناگران ایجاد میکنند که حتی حرفهایها را هم غافلگیر میکند.
راهکارهای پیشگیری از غرقشدگی
رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری، با توجه به افزایش حوادث غرقشدگی، از شهروندان و گردشگران خواست تا به هشدارهای ایمنی توجه کنند.
وی تأکید کرد: هرگز به تنهایی در نزدیکی استخرها یا منابع آبی رفت و آمد نکنند و در مناطق کشاورزی و صنعتی، حتماً اطراف استخرها را با حفاظ مناسب محصور کنند تا از سقوط ناگهانی جلوگیری شود. طاهری همچنین از خانوادهها خواست که از حضور کودکان یا افراد ناآشنا به شنا در استخرهای باز و غیرایمن خودداری کنند و در صورت مشاهده حادثه، بدون درنگ با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند، اما تأکید کرد که هرگز بدون تجهیزات ایمنی وارد آب نشوند، زیرا ممکن است خودشان نیز قربانی شوند.
رئیس هلالاحمر استان در پایان با اشاره به تابلوهای ممنوعیت شنا در کنار رودخانهها و استخرها، از همه هموطنان به خصوص جوانان و نوجوانان درخواست کرد که به هیچ وجه شنا در این محیطها را با استخرهای ورزشی اشتباه نگیرند و وارد این محیطهای آبی پرخطر نشوند تا خدای نکرده خانوادههای خود را داغدار نکنند.
وی تأکید کرد: آب، مایه حیات است، نه مرگ. هوشیار باشیم تا تابستان امسال، تلختر از سال گذشته نشود. اگر به دنبال تفریح هستید، باید به استخرهای ایمن و دارای ناجی غریق بروید. اگر کنار رودخانهاید، مراقب کودکان باشید، و اگر حادثهای رخ داد، بدون تجهیزات ایمنی وارد آب نشوید. یک لحظه بیاحتیاطی، میتواند یک عمر حسرت به جا بگذارد.