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اعلام محدودیت‌های پروازی مراسم تشییع رهبر شهید

سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات محدودیت‌های پروازی و برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید موعود را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۹۱
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اعلام محدودیت‌های پروازی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک و بر اساس این اطلاعیه، مصوبات مربوط به مراسم تشییع در جلسه کمیته ویژه‌ای که روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار و به تصویب رسیده است، اجرایی خواهد شد.

بر اساس برنامه ‌اعلام شده ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، مراسم ادای احترام با حضور مقامات کشور در روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. در همین راستا، در این روز محدودیت‌های پروازی در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) اعمال شده و هیچ‌گونه جابه‌جایی مسافر در این دو فرودگاه انجام نخواهد شد.

همچنین تمامی پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده پایانه هوایی تهران (TMA) از ۱۲ تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود و تنها پروازهای گشت هوایی و بالگردهای مرتبط با برگزاری مراسم از این محدودیت مستثنی هستند.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد، محدودیت پروازهای هوانوردی عمومی در محدوده استان قم طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود. این محدودیت‌ها در پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اعمال می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با ظرفیت و پذیرش محدود مسافر فعالیت خواهند کرد.

همچنین در روز ۱۵ تیرماه، محدودیت‌های پروازی در پایانه هوایی تهران مجدداً برقرار شده و جابه‌جایی مسافر در این روز انجام نخواهد شد.

در ادامه، طی روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه، پذیرش و جابه‌جایی مسافران در پایانه هوایی تهران با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

فضا و پایانه هوایی مشهد نیز در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه با محدودیت عملیاتی مواجه خواهد بود و به‌ویژه در روز ۱۸ تیرماه جابه‌جایی مسافر در این فرودگاه انجام نخواهد شد.

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