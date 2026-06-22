پزشکیان: هر کجا مینگرم رنگ رخش جلوه گر است
دل نوشته رئیس جمهور در آستانه عاشورا و تاسوعای حسینی
کد خبر: ۱۳۸۰۸۸۹| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیبس جمهور در آستانه عاشورا و تاسوعای حسینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«إنّ للحسین فی قلوب المؤمنین حرارة لا تبرد أبداً»
هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است
هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
نه نهج البلاغه را فهمیدی نه عاشورا را
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲