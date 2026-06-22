دل نوشته رئیس جمهور در آستانه عاشورا و تاسوعای حسینی

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیبس جمهور در آستانه عاشورا و تاسوعای حسینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏«إنّ للحسین فی قلوب المؤمنین حرارة لا تبرد أبداً»

هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست