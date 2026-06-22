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تصویب تمدید خودکار قرارداد اجاره با سقف ۲۵ درصد

وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجاره‌بها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۸۶
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4280 بازدید
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۸
تصویب تمدید خودکار قرارداد اجاره با سقف ۲۵ درصد

به گزارش تابناک، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجاره‌بها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.

وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

به گفته صادق، این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و... و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.

 ۴ استثنا در مصوبه اجاره‌بها

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است، توضیح داد: در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

صادق توضیح داد: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.

 نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

صادق با اشاره به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است، گفت: متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.

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فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بازار مسکن اجاره بها مستاجران قرارداد اجاره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
5
پاسخ
سلام
ضمانت اجرای آن چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
هیچ ضمانتی ندارد مستاجری برو بیرون صاحب خانه راضی نیست تو این ملک غصبی نماز بخونی اگه بخونی
عارف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
9
پاسخ
چرا درباره قیمت کالاهای اساسی و گوشت و مرغ و روغن و زمین و خودرو و مصالح ساختمانی و هزاران هزار جنس و قلم دیگه مصوبه ۲۵ درصدی تصویب نمیشه؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
8
پاسخ
از کیسه خلیفه می بخشید چرا بیمه بیکاری ما به دلیل تعدیل نیرو حدود 3ساله رو هواست سران قوا کاری نمیکنند بازرس اداره کار وتامین اجتماعی نمیفرستن والا خدا بده شانس به مستاجرین
پاسخ ها
سیامک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شمایی که خونه داری و اجاره دادی الان بهت فشار اومده نباید بیمه بیکاریم بهت بدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خونه ندارم یک ملکی هست بین ورثه هست 40نفروارث هست نصفشون بالا 80سال میدونی چقدر دردسر داره بعدا بخوای درستش کنی در ضمن 18سال کارمند دانشگاه بودم به دلایلی تعطیل شد پول ریختم صندوق تامین اجتماعی نباید حقمو بدهن شما چرا بهتون فشار اومده راست میگی خودت برو بزار رو کرایه بعدش 2تا عمل دارم خونه خودم بفروشم خرج بیمارستان کنم که مستاجر بهش فشار نیاد جمع کنید این مسخره بازی را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
13
پاسخ
چون صاحبخانه ناراضی هست ملک غصبی هست والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
11
پاسخ
به چه حقی در خصوص اموال شخصی مردم دخالت و تصمیم می گیرید راست میگید سودهای بانکی را کم کنید قیمت خودرو را کم کنید مایحتاج مردم و ارزون کنید و...
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