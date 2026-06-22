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سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم اسرائیل عامل ناامنی در منطقه

روسای جمهور ایران و صربستان ضمن استقبال از تفاهم پایان جنگ و ضرورت تحکیم صلح و ثبات در منطقه، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۸۴
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سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم اسرائیل عامل ناامنی در منطقه

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با الکساندر ووچیچ رئیس‌جمهوری صربستان، از ارتباطات و مواضع روشن و شفاف دولت و ملت صربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران و کمک‌های بشردوستانه این کشور در جنگ رمضان قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده بودیم و امروز روند مذاکرات به خوبی ادامه داشته و ما ادامه‌دهنده روند مذاکرات خواهیم بود.

پزشکیان، سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را عامل ناامنی در منطقه دانست و تصریح کرد: تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به هدف نرسید و آنها در جنایت‌هایشان شهادت ۱۶۸ کودک مظلوم مینابی، شهادت رهبر عزیزمان و حمله به زیر ساخت‌های کشورمان را داشتند.

رئیس جمهور حمایت قاطع ایران از تمامیت ارضی صربستان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ما بر رویکرد خود در حمایت از تمامیت ارضی صربستان تاکید داریم و به هیچ‌وجه به فشار‌هایی که از طرف اتحادیه اروپا وارد می‌شود، توجه نخواهیم کرد.

رئیس جمهوری صربستان نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب از حضور نماینده این کشور در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب خبر داد و اظهار کرد: از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صربستان سپاس‌گزاریم.

الکساندر ووچیچ تفاهم پایان جنگ و تداوم مذاکرات را عامل صلح و امنیت در منطقه دانست و تصریح کرد: امیدواریم با پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات ایران و آمریکا شاهد صلح پایدار به نفع منطقه و کل جهان باشیم.

رئیس جمهور صربستان خواستار توسعه ارتباطات بین دو کشور شد و گفت: امیدواریم با حضور شما در سازمان ملل با هم دیدار و در مورد پیش برد روابط و توسعه روابط در تمام حوزه‌ها گفت‌و‌گو‌های مشترکی را داشته باشیم.

الکساندر ووچیچ ضمن دعوت از رئیس جمهور ایران برای حضور در رویداد ۲۰۲۷ اکسپو خواستار تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور شد.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتگوی تلفنی صربستان ایران توافق تفاهم نامه اسلام آباد مذاکرات ایران و آمریکا
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