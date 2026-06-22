دبیرکل جدید اتحادیه عرب تعیین شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزیران امور خارجه کشورهای عربی امروز دوشنبه در پایتخت اردن گرد هم آمدند تا در جریان نشست صد و شصتمین دوره شورای اتحادیه عرب به ریاست پادشاهی بحرین، درباره پرونده‌های کلیدی منطقه‌ای و به‌ویژه انتخاب رهبری جدید این سازمان تصمیم گیری کنند.

به گزارش الیوم السابع، وزاری امور خارجه کشورهای عربی در نشست امروز خود «نبیل فهمی» را به عنوان دبیرکل جدید اتحادیه عرب انتخاب کردند.

نبیل فهمی جایگزین «احمد ابوالغیط» شد که دوره تصدی‌اش به پایان رسیده است.