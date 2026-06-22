تیم ملی آرژانتین با برتری مقابل اتریش موفق شد صعودش را به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

لیونل مسی با دو گلی که وارد دروازه اتریش کرد و صعود تیمش را به یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، قطعی کرد، خودش را هم صاحب رکوردی جدید کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آرژانتین در دوازدهمین روز جام جهانی ۲۰۲۶ و دور دوم دیدارهای گروه J از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (دوشنبه) به وقت تهران و (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه ای‌تی اند تی شهر آرلینگتون تگزاس به مصاف اتریش رفت و با دو گل به برتری دست یافت.

لیونل مسی، ستاره آلبی‌سلسته هر دو گل این دیدار را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ وارد دروازه شاگردان رالف رانگنیک کرد.

در نیمه نخست و در دقیقه ۸ مسابقه، با کمک VAR یک پنالتی نصیب آرژانتینی‌ها شد که لیونل مسی پشت توپ ایستاد، اما دروازه‌بان اتریش او را ناکام گذاشت. در ادامه هم کاپیتان آلبی‌سلسته دو موقعیت دیگر را از دست داد تا در دقیقه ۳۸ موفق شود اولین گل تیمش را به ثمر برساند.

نیمه دوم هم با تلاش اتریش برای جبران گل و تلاش آرژانتینی‌ها برای افزایش تعداد گل همراه شد، اما در طول ۹۰ دقیقه این اتفاق رخ نداد تا بازی وارد وقت‌های تلف شده شود که بازهم مسی در دقیقه ۵+۹۰ موفق به گلزنی شد تا بریس (به ثمر رساندن دو گل) کند.

کاپیتان آبی‌سفید پوشان آمریکای جنوبی که در دیدا با الجزایر هت‌تریک کرده بود تا با رکورد میروسلاو کلوزه با ۱۶ گل برابری کند و به جایگاه نخست برترین گلزنان تاریخ جام جهانی برسد، حالا با بریس مقابل اتریش، با ۱۸ گل به تنهایی این افتخار را یدک می‌کشد و در تاریخ جام جهانی تاج‌گذاری کرده است.

شاگردان لیونل اسکالونی با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و صعود خود را به مرحله یک شانزدهم نهایی قطعی کردند تا خیال‌شان از صعود راحت شد. اتریش نیز ۳ امتیازی باقی ماند و در بازی آخر مقابل الجزایر باید برای صعود به عنوان تلاش کند.

دیگر دیدار این گروه میان دو تیم الجزایر و اردن برگزار خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:

سه‌شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ جون ۲۰۲۶)