تیراندازی مرگبار در مونترال کانادا / یک پلیس زخمی شد

در حادثه تیراندازی در مونترال کانادا، یک افسر پلیس هدف قرار گرفت و به دلیل وجود یک «مظنون مسلح و خطرناک»، هشدار ویژه صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از سی بی سی، پلیس مونترال واقع در کانادا اعلام کرد که دست کم یک افسر در جریان مداخله پلیس در حادثه تیراندازی در کوت-ده-افسر نیژ زخمی شده است.

پلیس از مردم درخواست کرد تا از منطقه اطراف خیابان‌ های د کورترای و ترنس آیلند دوری کنند، زیرا مأموران به عملیات خود ادامه می‌دهند.

هشدار ویژه برای این منطقه به دلیل وجود یک «مظنون مسلح و خطرناک» صادر شده است.

برخی رسانه ها اعلام کردند که این تیراندازی چندین کشته و زخمی در پی داشته است.