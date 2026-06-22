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کد خبر: ۱۳۸۰۸۵۹
بازدید: ۲۵۳۴

عکس: مدرسه‌ای در چین، درس اصلی «ناهار» است

در مدرسه‌ای در چین، درس اصلی «ناهار» است؛ فراتر از یک وعده غذایی، درسی برای زندگی. در این مدرسه، کلاس با باز کردن کتاب آغاز نمی‌شود، بلکه با لمس مواد اولیه و کار با چاقو شروع می‌شود. اینجا دانش‌آموزان تنها آشپزی نمی‌آموزند؛ آن‌ها در حال یادگیری هنرِ «سازگاری با تغییرات» هستند؛ جایی که هر چالش در آشپزی، فرصتی برای آموختن راهی جدید برای حل مسئله است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکس مستند چین مدرسه‌ آشپزی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.