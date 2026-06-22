تحقق ۹۹ درصدی هدف منابع
منابع بانک صادرات ایران از مرز ۱۸۰۰ همت گذشت
منابع بانک صادرات ایران با حفظ شیب صعودی از مرز ۱۸۰۰ همت در سال جاری گذشت.
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشرشده، منابع کل بانک صادرات ایران با رشد ۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸,۴۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده و در بخش سپردههای ریالی نیز افزایش ۶ درصدی را تجربه کرده است.
عبور منابع از ۱۸۰۰ همت به معنای تحقق ۹۹ درصدی هدف تعیینشده تا اواخر بهار سال جاری است.
روند رو به رشد این بانک در جذب منابع به گونهای تداوم یافته است که میتواند ظرفیت اعطای تسهیلات را افزایش دهد و به نقشآفرینی موثرتر در بازار پول منجر شود.
شایان ذکر است رشد منابع به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی، در کنار «کنترل نسبت مصارف به منابع» میتواند نشانهای از بهبود توان عملیاتی بانک صادرات ایران در مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد.
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