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عنایتی: ایران بالای ۵۰ درصد شانس صعود دارد

یک بازیکن پیشین تیم ملی به بازیکنان تیم ملی توصیه کرد قدر موقعیت فعلی تیم ملی را بدانند و از آن استفاده کنند چون شاید دیگر چنین فرصتی نصیب‌شان نشود.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۵۴
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عنایتی: ایران بالای ۵۰ درصد شانس صعود دارد

به گزارش تابناک، رضا عنایتی، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال در گفت‌وگو با ایسنا درباره دو بازی ابتدایی تیم ملی در جام جهانی مقابل نیوزیلند و بلژیک اظهار کرد: در بازی اول با توجه به این که شروع هر جامی با سختی همراه است می‌توانستیم برنده از زمین خارج شویم. گل‌های بدی خوردیم. بچه‌ها تلاش کردند که از آن بازی امتیاز بگیرند اما شاهکار اصلی بازی مقابل بلژیک بود. بچه‌ها فوتبال منطقی‌ای را انجام دادند. یک تبریک ویژه به بیرانوند می‌گویم. روز بسیار خوبی داشت اما نه این که بقیه تلاش نکردند. در کل راضی‌کننده بود و همه چیز بستگی دارد به بازی سخت مقابل مصر. امیدوارم با همین انگیزه مقابل این تیم هم بازی کنیم و بتوانیم برای اولین بار به مرحله بعد صعود کنیم.

او درباره این که تیم ملی مصر ناشناخته است، ادامه داد: مصر بازیکنان بزرگ و با تجربه‌ای دارد اما اگر با همین منطق دو بازی گذشته به میدان برویم نتیجه خوب حاصل خواهد شد. بازیکنان ما سرشار از انگیزه هستند و در بازی سوم به خودباوری خواهند رسید و می‌توانند راحت‌تر بازی کنند. با تلاشی که در بچه‌ها دیدیم امیدوار شدیم که اتفاقات خوب بیفتد.

عنایتی درباره شانس صعود تیم ملی به مرحله بعد گفت: نمی‌توان پیش‌بینی کرد ولی فکر می‌کنم بالای ۵۰ درصد شانس صعود داریم. نسبت به بازی‌ای که مقابل بلژیک دیدم. باید قدر این موقعیت را بدانیم و استفاده کنیم چون شاید دیگر هم‌چین فرصتی نصیب‌مان نشود. اگر بازیکنان یکم به این موضوع فکر کنند می‌توانند تاریخ را بنویسند.

سرمربی نساجی درباره این که در بازی مقابل مصر چه تغییراتی نسبت به دو بازی قبل نیاز است؟ افزود: ما بهترین‌های لیگ را در تیم داریم. سازمان دفاعی با خط دفاعی جداست. این نیست که تمام فشار روی خط دفاع باشد. ما باید سازمان دفاعی‌مان خوب باشد. ما در مقابل بلژیک هم خط هافبک خوبی داشتیم و هم خط حمله. من به اشتباهات فردی کاری ندارم چون در فوتبال اشتباهات فردی نتیجه را رقم می‌زند.

عنایتی درباره این که خودش طرفدار کدام تیم در جام جهانی است؟ ادامه داد: من تیم اسپانیا را می‌پسندم. هم‌چنین فرانسه هم تیم بسیار خوبی است و فکر می‌کنم یکی از این دو تیم یک پای فینال خواهند بود.

عملکرد تیم‌های آسیایی چطور بود؟ بازیکن پیشین تیم ملی در این باره بیان کرد: ژاپن مثل همیشه پرقدرت ظاهر شد و نشان داد که یک برنامه‌ریزی بزرگ در فوتبال انجام داده است. بقیه تیم‌های آسیایی هم در حد انتظار خودشان ظاهر شدند. اتفاق خاصی برای تیم‌های آسیا نیفتاده است.

او ادامه داد: اگر از این مرحله صعود کنیم باید برنامه‌ریزی کنیم برای بهتر ظاهر شدن در مراحل حذفی. ابتدا باید از این خان عبور کنیم. با هر تیمی که بیفتیم خیلی تفاوت نخواهد داشت. چون از مرحله بعدی قدرت تیم‌ها خیلی بیش‌تر خواهد شد.

رضا عنایتی، سرمربی تیم نساجی مازندران در ادامه گفت‌وگو با ایسنا درباره صعود این تیم به لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: با اتفاقاتی که دیروز افتاد و شرایطی که پیش آمد، جانانه تبریک می‌گویم به هواداران خوب تیم فوتبال نساجی، آن‌ها سنگ‌تمام گذاشتند و تیم را تشویق کردند، اثرات داشتن هوادارانی به این خوبی برای نساجی در زمین به خوبی در طول فصل مشخص شد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در دیدار مقابل مس شهر بابک یک بازی بدون نقص انجام دادند و موقعیت‌های فراوانی برای گلزنی داشتیم.  همیشه در مصاحبه‌هایم گفته‌ام جای تیم نساجی در لیگ برتر خالی است. خوشحالم که توانستیم این مسئولیت سنگین را با کمک هواداران تیم نساجی انجام دهم. از شخص آقای حدادیان تشکر می‌کنم که تمام بار این تیم بر روی دوش ایشان بود و تمام دغدغه‌اش این است که این تیم در سطح اول فوتبال ایران باشد. باید بگویم که کار ما به پایان نرسیده و هنوز چهار هفته به پایان مسابقات باقی مانده و باید تلاش کنیم تا عنوان قهرمانی مسابقات را به پایان برسانیم.

عنایتی درباره این که با توجه به صعود به لیگ برتر آیا نیازمند جذب بازیکنان اسمی و مطرح برای فصل آینده هستید؟ تصریح کرد: باید در این خصوص با مدیریت باشگاه جلسه بگذاریم اما مطمئنا هر تیمی نیاز به تقویت دارد. اما من این را هم بگویم که همین بازیکنان که برای تیم بازی می‌کنند ۹۰ درصد می‌توانند در لیگ برتر بدرخشند. بازیکن جوان خیلی خوبی داریم که در همین چهار هفته پایانی خواهید دید که چه بازیکنان با استعدادی هستند. بازیکنانی را معرفی خواهیم کرد که آینده فوتبال ایران را تامین خواهند کرد. من به تیمم ایمان دارم و می‌توانم بگویم با همین تیم هم می‌تواند جزو تیم‌های خوب فصل آینده لیگ برتر باشد.

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رضا عنایتی تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی شانس صعود ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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