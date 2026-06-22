اتفاقات عجیب و غریب در حریم تخت جمشید + عکس

شهرداری مرودشت در پی توسعه شهری در حریم درجه دو تخت‌جمشید است، اما یکی از مسئولان میراث فرهنگی می‌گوید که تا دلالان پای کار نیامده‌اند، باید این میراث جهانی را نجات داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمدجواد جعفری، سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، امروز دوشنبه به فارس اعلام کرد که شهرداری برای توسعه شهری در حریم تخت جمشید با یک مشاور قرارداد بسته و در حال طراحی و تعیین محدوده هستند؛ این در حالی است که پیش‌تر به آن‌ها ابلاغ شده که امکان گسترش شهری در آنجا وجود ندارد.

این موضوع دارای مصوبه شورای عالی شهرسازی است، اما به گفته جعفری ابهامات زیادی در آن وجود دارد.

مهر ماه سال ۱۴۰۴ خبری مبنی بر صدور مجوز گسترش محدوده شهر مرودشت در حریم درجه ۲ تخت جمشید در رسانه‌ها منتشر شد که نگرانی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، اما در آن هنگام به قدری در انتشار این خبر بزرگنمایی شد (الحاق ۹۵۰ هکتار به محدوده شهری مرودشت) که اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داد (۱۱۰ هکتار روستای مهدیه) و تکذیب آن خبر، نگرانی‌ها در این خصوص را از میان برد.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید می‌گوید که شاکله اصل موضوع که قرار بود با همکاری دستگاه‌های اداری مرتبط با آن حل شود و مکاتبات و پیگیری‌های متعددی در این خصوص انجام گرفته بود، به یکباره با ابلاغیه نوزدهم مهرماه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به استانداری فارس فروریخت و با الحاق محور مهدیه به شهر مرودشت موافقت شد.

جعفری گفت: ماجرا از این قرار بود که شهرداری مرودشت از سال‌های دور تصمیم به گسترش محدوده شهر مرودشت به سمت تخت جمشید را با تصور ساماندهی محور ورودی تخت جمشید گرفته بود و با توجه به ضوابط حریم درجه ۲ تخت جمشید و آسیب‌های ناشی از گسترش غیرقانونی ساخت‌وسازها، همواره این تصمیم مورد مخالفت قرار می‌گرفت.

وی افزود: با این حال تلاش‌ها در این خصوص همچنان ادامه داشت تا آنجا که کد آبادی روستای مهدیه در سال‌های حوالی ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ حذف شد و به نحو عجیبی از آن سال‌ها روستای مهدیه دیگر نه روستا محسوب می‌شد که با طرح هادی روستایی بتوان ساخت‌وسازها را در آن مدیریت کرد و نه بخشی از شهر مرودشت بود که ضوابط شهری در آن برقرار باشد.

جعفری ادامه این تلاش‌ها را از تابستان سال ۱۴۰۴ پی گرفت و توضیح داد: بررسی‌های طرح جامع مرودشت توسط شهرداری این شهر، اداره راه و شهرسازی شهرستان مرودشت، نمایندگان شورای عالی معماری و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت میراث فرهنگی به انجام رسید و در بخشی از این طرح مباحثی در خصوص لزوم ایجاد یک پهنه گردشگری در مسیر محور مهدیه و ساماندهی و زیباسازی این مسیر مطرح شد.

وی گفت: در نهایت با محدوده‌ای به وسعت ۳۷ هکتار آن هم در مجاورت محور مهدیه صرفاً به عنوان پهنه خدمات گردشگری و نه الحاق به محدوده شهر مرودشت، از سوی میراث فرهنگی موافقت شد تا تمرکز خدمات گردشگری در بخشی از محور اصلی روستای مهدیه متمرکز گردد و از پراکندگی فضاهای خدماتی و تغییر کاربری گسترده جلوگیری شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته بود که به یکباره در اواسط مهر ماه سال ۱۴۰۴ اخباری در خصوص الحاق ۹۵۰ هکتار از اراضی حریم درجه ۲ تخت جمشید به محدوده شهر مرودشت منتشر شد و با واکنش دلسوزانه خیل عظیمی از مردم مواجه شد و مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این خبر را تکذیب کردند.

در نهایت با این موضوع مخالفت شد و با تصمیمات گرفته شده، موضوع الحاق روستای مهدیه به شهر مرودشت منتفی شد و قرار به ساماندهی محور روستای مهدیه بود اما پس از گذشت ۲ ماه از این موضوع و با وجود همه مخالفت‌ها، شورای عالی معماری و شهرسازی در مکاتبه ۲۶ آذر ماه خود به استانداری فارس، اشاره‌ای به حذف محور مهدیه از محدوده شهر مرودشت نکرده و کلیات طرح جامع شهر مرودشت مبنی بر الحاق محور مهدیه به محدوده شهر مجددا موافقت و ابلاغ شد.

اکنون در حالی که شهرداری مرودشت در حال انجام اقداماتی در این زمینه است، مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی فارس، هشدار داده که الحاق این محدوده به محدوده شهری، «ارزش اقتصادی زمین‌ها» و «احتمال تعرض به حریم تخت جمشید دو هزار ساله» را افزایش می‌دهد.