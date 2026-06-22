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کد خبر: ۱۳۸۰۸۴۷
بازدید: ۲۰۷۴

عکس: بازسازی ورزشگاه آزادی در مرحله حساس

با هدف جلوگیری از تأخیر در برگزاری رقابت‌های فصل آینده فوتبال ایران، پروژه‌ی بازسازی ورزشگاه آزادی در مسیر تکمیل قرار گرفته است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت توسعه، اولویت اصلی تیم‌های اجرایی، آماده‌سازی کامل این زیرساخت ورزشی برای میزبانی از مسابقات لیگ برتر است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ورزشگاه آزادی بازسازی فوتبال لیگ برتر
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زمان آغاز مسابقات لیگ برتر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.