عکس: بازسازی ورزشگاه آزادی در مرحله حساس
با هدف جلوگیری از تأخیر در برگزاری رقابتهای فصل آینده فوتبال ایران، پروژهی بازسازی ورزشگاه آزادی در مسیر تکمیل قرار گرفته است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت توسعه، اولویت اصلی تیمهای اجرایی، آمادهسازی کامل این زیرساخت ورزشی برای میزبانی از مسابقات لیگ برتر است.
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برچسبها:عکس خبری ورزشگاه آزادی بازسازی فوتبال لیگ برتر
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