ورود بازرسان آژانس به ایران خلاف تفاهمنامه است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در پست خود در شبکه ایکس که به اعلام صدور اسقاطیههای تحریم نفت ایران اختصاص داشت، مدعی شد که این اقدام در ازای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران صورت گرفته است.
تا این لحظه موضوع صدور مجوز برای ورود بازرسان آژانس به ایران توسط تیم مذاکرهکنند ایرانی یا مقامات مسئول دیگر در دولت تایید نشده است و بهتر هم همین است که هیچگاه تایید نشود!
یکی از مهمترین داشتههای ایران در حال حاضر که از برخی حماقتهای آمریکا جلوگیری میکند سیاست «ابهام هستهای» و مشخص نبودن محل نگهداری مواد غنیشده هستهای برای آمریکاییهاست و آنها تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا با این ابهام هستهای مقابله و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب کنند.
اگر سیاست ابهام هستهای با ورود بازرسان آژانس به ایران فروبریزد و آمریکاییها در این زمینه اطلاعات خود را تکمیل کنند، تنها به سود دشمن خواهد بود. دشمنی که حتی از اعلام رسمی تلاش همیشگیاش برای خارج کردن مواد هستهای از ایران، آنهم با اقدام نظامی، ابایی ندارد.
احتمالاً به همین دلیل است که تا این لحظه هیچ مقام ایرانی چنین ادعایی را تایید نکرده است و امیدواریم در آینده نیز تایید نشود.
ضمن اینکه اساساً هیچ اشارهای به چنین مجوزی در تفاهمنامه صورت نگرفته و ایران نباید تکالیفی بالاتر از تفاهمنامه برای خود متصور باشد.
مقامات ایرانی که روز گذشته در سوئیس بودند، اعلام کردند که مانع حضور گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مذاکرات شدهاند.
سالها پیش، دیوید آلبرایت از متخصصان حوزه هستهای در آمریکا رسماً در سنا گفت که بازرسان آژانس انرژی اتمی «پیاده نظامهای آمریکا» هستند!
ضمن آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که نمیتواند مانع بمباران تاسیسات صلح آمیز هستهای ایران توسط آمریکا شود و حتی آن را محکوم هم نمیکند، درخواست ورود بازرسانش به ایران و تلاشش برای تکمیل اطلاعات جاسوسی آمریکاییها «غلط اضافی» است.
هرگونه حضور احتمالی بازرسان باید منوط به توافق نهایی شود. توافقی که احتمال دستیابی به آن با توجه به تجربه از آمریکا، بعید به نظر میرسد.