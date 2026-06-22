هیئت مذاکرهکننده کشورمان به تهران بازگشت
هیئت مذاکرهکننده کشورمان به ریاست قالیباف، پس از سفری ۲روزه به سوئیس، دقایقی قبل وارد تهران شد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هیئت مذاکرهکننده کشورمان به ریاست قالیباف، پس از سفری ۲روزه به سوئیس، دقایقی قبل وارد تهران شد.
در این سفر که طبق گفته سخنگوی هیئت مذاکرهکننده اصلیترین هدف آن پیگیری اجرای تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم اسلامآباد بود، در گفتوگوهای صریح و فشرده با میانجیگران پاکستانی و قطری، محورهای معطل مانده تفاهم بویژه توقف جنگ در تمامی جبهه از جمله لبنان و نیز آزادسازی اموال بلوکه شده کشورمان، مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت.
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