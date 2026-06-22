احتمال تعطیلی تهران در روزهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار حسن‎زاده فرمانده سپاه تهران درباره برخی جزییات مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: در نظر داریم از تمام ظرفیت های موجود و مسیرهای مهم و اصلی از شرق تا غرب و شمال تا جنوب در این خصوص استفاده شود.



از امروز به بعد روزانه اطلاع‌های دقیق و به روزی را خواهیم داشت. مردم اخبار را از مراجع اصلی و این ستاد پیگیری کنند.



موکب داران و مردم برای خدمت رسانی در این مراسم از طریق سامانه اطلاع رسانی مربوطه اقدام کنند.



ستاد اجرایی از روز گذشته جلساتی را برگزار کرده است و مسیر نهایی طی روزهای آینده اطلاع رسانی می‌شود.



مصلی از صبح روز ۱۳ تا نماز مغرب و عشا روز ۱۴تیرماه به صورت شبانه روزی آماده پذیرایی است.



روز ۱۴ تیرماه در مصلی تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده نماز اقامه می‌شود.

در خصوص تعطیلی سه روزه تهران در مراسم وداع و تشییع پیشنهاداتی را ارائه دادیم و در مجموعه استانداری تصویب شده است.

استودیوی خبری ویژه‌ای برای اطلاع رسانی درباره مراسم‌های رهبر شهید انقلاب راه اندازی شده است. شبکه رادیویی ویژه‌ای نیز فعال خواهد شد.