احتمال تعطیلی تهران در روزهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران درباره برخی جزییات مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: در نظر داریم از تمام ظرفیت های موجود و مسیرهای مهم و اصلی از شرق تا غرب و شمال تا جنوب در این خصوص استفاده شود.
از امروز به بعد روزانه اطلاعهای دقیق و به روزی را خواهیم داشت. مردم اخبار را از مراجع اصلی و این ستاد پیگیری کنند.
موکب داران و مردم برای خدمت رسانی در این مراسم از طریق سامانه اطلاع رسانی مربوطه اقدام کنند.
ستاد اجرایی از روز گذشته جلساتی را برگزار کرده است و مسیر نهایی طی روزهای آینده اطلاع رسانی میشود.
مصلی از صبح روز ۱۳ تا نماز مغرب و عشا روز ۱۴تیرماه به صورت شبانه روزی آماده پذیرایی است.
روز ۱۴ تیرماه در مصلی تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده نماز اقامه میشود.
در خصوص تعطیلی سه روزه تهران در مراسم وداع و تشییع پیشنهاداتی را ارائه دادیم و در مجموعه استانداری تصویب شده است.
استودیوی خبری ویژهای برای اطلاع رسانی درباره مراسمهای رهبر شهید انقلاب راه اندازی شده است. شبکه رادیویی ویژهای نیز فعال خواهد شد.