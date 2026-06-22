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طوفان در راه تهران

بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران، مناطق نیمه جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات استان در معرض وزش بادهای شدید و گاهی بسیار شدید قرار دارند که احتمال وقوع توفان در این مناطق بسیار زیاد است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۳۴
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طوفان در راه تهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان مدیریت بحران کشور با صدور هشدار شماره ۱۰ (سطح نارنجی)، از بروز تغییرات جوی شدید و افزایش چشمگیر تندی وزش باد در استان تهران خبر داد. بر اساس گزارش رسمی این سازمان، از اواخر وقت امروز تا روز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵، استان تهران تحت تأثیر سامانه جوی قرار خواهد گرفت که احتمال وقوع توفان و خیزش گرد و خاک را افزایش می‌دهد.

طبق اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران که مورد تأیید سازمان مدیریت بحران قرار گرفته است، این سامانه با افزایش تندی وزش باد، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در گزارش تفصیلی این سازمان آمده است که در مناطق نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و همچنین ارتفاعات استان، در برخی از ساعات، وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال رخداد توفان در این مناطق وجود دارد. علاوه بر این، در مناطق جنوبی و غربی استان، احتمال خیزش و انتقال گرد و خاک نیز در کنار وزش باد پیش‌بینی شده است.

سازمان مدیریت بحران تأکید کرد که به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی استان تهران در معرض بیشترین سطح مخاطره قرار دارند.

سازمان مدیریت بحران در راستای مقابله با مخاطرات ناشی از این سامانه، با تأکید بر سطح نارنجی هشدار، از شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق جنوبی، غربی و نواحی مرتفع خواست تا دربازه زمانی اعلام شده، پروتکل‌های ایمنی را به دقت رعایت کنند.

این سازمان ضمن هشدار در خصوص خطرات ریزش سازه‌ها، بر خودداری از تردد در مجاورت تابلو‌های تبلیغاتی، درختان فرسوده، نمای ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های موقت تأکید کرد.

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