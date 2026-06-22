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کد خبر: ۱۳۸۰۸۳۳
بازدید: ۲۴۹۳

عکس: حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا - لوسرن سوئیس

روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با حضور هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیران جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر به عنوان میانجی در هتل بورگن اشتوک لوسرن سوئیس برگزار شد.

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برچسب‌ها:
تک عکس مذاکرات‌ سوئیس آمریکا ایران پاکستان قطر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.