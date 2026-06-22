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کد خبر: ۱۳۸۰۸۲۸
بازدید: ۱۷۶۳

عکس: پنجره ای به گذشته; حاج رمضان در اردوگاه مرج‌الزهور

تصاویری منتشر شده از سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ خورشیدی)، حضور «حاج رمضان» را در کنار فرماندهان حماس و فلسطینیان تبعیدی در اردوگاه مرج‌الزهور (واقع در مرز لبنان و فلسطین) نشان می‌دهد؛ مستنداتی که بازتاب‌دهنده یکی از دوره‌های حساس تاریخ جنبش حماس است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند اردوگاه مرج‌الزهور حاج رمضان فرماندهان حماس فلسطین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.