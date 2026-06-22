عکس: پنجره ای به گذشته;سردار سیدمجید موسوی و شهید طهرانیمقدم در سوریه
تصاویر منتشر شده از سفر نیروهای هوافضای سپاه به سوریه در سال ۱۳۶۳، ابعاد جدیدی از تلاشهای اولیه ایران برای تسلط بر فناوری موشکی را نشان میدهد. این سفر که در روزهای فقدان کامل تجهیزات موشکی انجام شد، از نظر کارشناسان، سنگبنای توسعه برنامههای موشکی کشور محسوب میشود.
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