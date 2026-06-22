قطعی گسترده برق در پی آتشسوزی در فلسطین اشغالی
رسانههای عبری زبان از حادثه آتشسوزی یک پست برق در شهر کارمیل خبر دادند و افزودند: «چندین ساعت قطع برق در مناطق وسیعی از کارمیل در پی انفجار و آتشسوزی یک پست برق منطقهای رخداده است.»
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رسانههای عبری زبان از حادثه آتشسوزی یک پست برق در شهر کارمیل خبر دادند و افزودند: «چندین ساعت قطع برق در مناطق وسیعی از کارمیل در پی انفجار و آتشسوزی یک پست برق منطقهای رخداده است.»
این اختلالات موجب وحشت و اضطراب شدید در ساکنین کارمیل شد؛ یک کاربر ذیل این خبر نوشت: «وحشت ما را فراگرفته، صدای انفجار، آتشسوزی و قطع برق بیش از پنجساعته.»
به گفته کارشناسان افزایش ولتاژ ناگهانی و اختلال در تجهیزات برق فشارقوی علت اولیه این حادثه بوده است و بااینکه متخصصین حوزه برق از ساعات اولیه این حادثه در تلاش بودند تا منشأ اصلی این اختلال را پیدا کنند، اما پس از گذشت یک روز این نواقص همچنان ادامه دارد و راهحل قطعی برای مقابله با آن پیدا نشده است.
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