صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قرارگاه خاتم الانبیا: برای هر سناریویی آماده‌ایم

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور گفت: امروز یگان‌های عملیاتی پدافند هوایی در سراسر کشور همچنان مستحکم پای کار دفاع از آسمان مقدس ایران اسلامی ایستاده‌اند و این شجاعت و شور اشتیاق کارکنان جان برکف پدافند هوایی باعث دلگرمی مردم شریف ایران اسلامی است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۱۰
| |
937 بازدید
قرارگاه خاتم الانبیا: برای هر سناریویی آماده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیرسرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور، با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

امیر سرتیپ الهامی در این بازدید، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیز و شجاع ایران اسلامی اظهار کرد: پدافندهوایی تاریخ پرافتخاری را در این جنگ رمضان برای حفاظت از حدودوثغور ایران اسلامی به ثبت رساند و یک تجربه ماندگار از فرزندان غیور و جان برکف نیروی پدافند هوایی بود که برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

سرتیپ الهامی تاکید کرد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ تا به الان وجود داشته است و بعد از این هم وجود خواهد داشت و مردم مبعوث شده ایران اسلامی امروز با لبیک به ندای رهبر عزیزمان، در مقابل ظلم و ظالم ایستاده است و حماسه‌های بی‌بدیلی را در خیابان‌ها آفریده‌اند و نیرو‌های مسلح ایران نیز امروز در آمادگی صددرصدی قرار دارند و ما برای هر سناریوی دشمن آماده‌ایم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور تصریح کرد: سلحشوری و مردانگی که کارکنان غیرتمند پدافندهوایی در ارتش و سپاه در جغرافیای پر برکت و مقدس ایران اسلامی به نمایش گذاشتند مایه مباهات تمامی آزادی خواهان شده است و امروز هم یگان‌های عملیاتی پدافندهوایی در سراسر کشور همچنان مستحکم پای کار دفاع از آسمان مقدس ایران اسلامی ایستاده‌اند و این شجاعت و شور اشتیاق کارکنان جان برکف پدافند هوایی باعث دلگرمی مردم شریف ایران اسلامی است.

وی تاکید کرد: ما در یک جنگ نابرابر با سربلندی و افتخار بیرون آمدیم و لازم است تجربیات ارزشمندی که در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان بدست آوردیم برای آیندگان ثبت و ضبط شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه خاتم الانبیا پدافند هوایی ارتش سپاه
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فوری/ تنگه هرمز بسته شد
حضور سیدحسن خمینی در منزل شهیدعلی شادمانی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nD8
tabnak.ir/005nD8