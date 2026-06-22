ادعای ونس درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا که سرپرستی هیات آمریکا در مذاکرات با ایران را برعهده دارد. در یک نشست خبری در سوئیس با تشریح ابعاد مختلف مذاکرات چهارجانبه، به موضوعات هسته‌ای، سازوکار آتش‌بس در لبنان و تداوم رایزنی‌های فنی میان طرفین پرداخت.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به یک گام نظارتی مهم در روند دیپلماتیک جاری با ایران مدعی شد: ایرانی‌ها موافقت کرده‌اند که از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازگشت به کشورشان دعوت کنند.

وی با ارزیابی روند پیشرفت گفت‌وگوها و تشبیه آن به مراحل ساخت یک بنا اظهار کرد: توافق نهایی حکم یک خانه را دارد؛ ما اکنون پی‌ریزی و فونداسیون آن را انجام داده‌ایم. هنوز خانه را نساخته‌ایم، اما زیربنای موفقی را پایه‌گذاری کرده‌ایم.