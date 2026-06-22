رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تابناک:
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت در راه است
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی صراحتاً اعلام کرد که دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، تمام تسهیلات گمرکی را به کار گرفته است؛ از کالاهای متوقف شده در امارات گرفته تا گشایش در مرزهای جنوبی، همه چیز آماده است تا بازار دوباره پر شود و قیمتها پایین بیاید. جزئیات این گشایش بزرگ را در ادامه بخوانید.
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بالاخره خبرهای خوب از مرزهای جنوبی رسید و بعد از ماههای سخت و اختلال در مسیرهای تجاری، حالا صحبت از پایان محاصره دریایی و بازگشت کالاهای مورد نیاز مردم به بازار مطرح شده است . محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک از گشایشی بزرگ در واردات خبر داد که نتیجهاش چیزی نیست جز فراوانی کالا و در نهایت، کاهش قیمتها در بازار نیست.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تابناک از آغاز مجدد واردات کالا از مرزهای دریایی جنوب کشور خبر داد و این اقدام را نتیجهای از برداشته شدن محاصره دریایی و اقتصادی دانست.
فاروقی اعلام کرد که در صورت پایبندی طرفین به مفاد توافقنامه اخیر، انتظار میرود تجارت کشور به روال پیش از محاصره بازگردد. او همچنین با اشاره به اختلالات شدید در مسیرهای منتهی به مرزها طی ماههای گذشته، افزود: دولت تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم به کار گرفته است و گمرکات نیز با ارائه تسهیلات لازم، در تلاشاند تا ورود کالاها به کشور را تسریع کنند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی همچنین به اثرات مثبت این گشایش بر اقتصاد داخلی اشاره کرد و پیشبینی کرد که افزایش فراوانی کالاهای وارداتی، منجر به کاهش قیمتها در بازار خواهد شد.
فاروقی به وضعیت روابط تجاری با امارات پرداخت و اظهار کرد: امارات اجازه داده است تا توقف فعالیتهای تجاری جبران شود. در حال حاضر بخشی از کالاهای ایرانی در امارات متوقف است که باید با مدیریت هزینههای نگهداری و دموراژ، به کشور منتقل شوند.
او تاکید کرد : پیش از این، انتقال کالاها با مخاطرات زیادی همراه بود و حتی حمل کالا با لنج نیز با مشکل مواجه بود، اما امید میرود با گشایشهای جدید، این مسیرها به سرعت بازسازی شود.
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