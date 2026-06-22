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استایل خفن امیرحسین فتحی با لباس چرمی

استفاده از آیتم‌های چرمی در پوشش، همیشه یکی از انتخاب‌های خاص و ماندگار در دنیای مد محسوب می‌شود و استایل جدید امیرحسین فتحی نیز با همین حال‌و‌هوا، جلوه‌ای متفاوت از ظاهر او را به نمایش گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۴
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5225 بازدید
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۱۱

استایل خفن امیرحسین فتحی با لباس چرمی

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ امیرحسین فتحی، بازیگر سینما و تلویزیون، این بار با استایلی متفاوت و استفاده از لباس چرم در قاب جدیدی دیده شده است. ترکیب شیک این پوشش، باعث شده تا تیپ متفاوت این بازیگر مورد توجه علاقه‌مندان به دنیای مد و استایل قرار بگیرد.

استفاده از آیتم‌های چرمی در پوشش، همیشه یکی از انتخاب‌های خاص و ماندگار در دنیای مد محسوب می‌شود و استایل جدید امیرحسین فتحی نیز با همین حال‌و‌هوا، جلوه‌ای متفاوت از ظاهر او را به نمایش گذاشته است.

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استایل امیرحسین فتحی لباس چرمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
25
پاسخ
لباس چرم تو این گرما؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
18
پاسخ
اینکه فومه .چرم نیست که!!!!
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
10
پاسخ
عکس گرفتن باسگ هم افنخاردارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
7
پاسخ
تبلیغ سگ و نگهداری سگه؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
6
پاسخ
خفن ؟
ناشناس
|
France
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
8
پاسخ
وسط تابستان با یک پارچه پلاستیکی ؟ در واقع نمایش سگ ش بیشتر خفنه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
12
پاسخ
پول مفت را میدن بابت چکاری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
10
پاسخ
کجاش خفن بود ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
5
پاسخ
عزیزان تبلیغه شما چرا خودتونو ناراحت میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
3
پاسخ
این فوم هستش ثانیا کراوات جنسش چیه
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