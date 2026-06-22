استایل خفن امیرحسین فتحی با لباس چرمی
استفاده از آیتمهای چرمی در پوشش، همیشه یکی از انتخابهای خاص و ماندگار در دنیای مد محسوب میشود و استایل جدید امیرحسین فتحی نیز با همین حالوهوا، جلوهای متفاوت از ظاهر او را به نمایش گذاشته است.
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به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ امیرحسین فتحی، بازیگر سینما و تلویزیون، این بار با استایلی متفاوت و استفاده از لباس چرم در قاب جدیدی دیده شده است. ترکیب شیک این پوشش، باعث شده تا تیپ متفاوت این بازیگر مورد توجه علاقهمندان به دنیای مد و استایل قرار بگیرد.
استفاده از آیتمهای چرمی در پوشش، همیشه یکی از انتخابهای خاص و ماندگار در دنیای مد محسوب میشود و استایل جدید امیرحسین فتحی نیز با همین حالوهوا، جلوهای متفاوت از ظاهر او را به نمایش گذاشته است.
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وسط تابستان با یک پارچه پلاستیکی ؟ در واقع نمایش سگ ش بیشتر خفنه !