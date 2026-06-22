عکس: در مسیر عشقِ حسین (ع)؛ موکب «خانه پدری» میزبان سوگواران محرم
در سایه عزاداریهای ماه محرم ۱۴۴۸، جایی که بوی نذری و صدای نوحه فضای شهر را پر کرده، موکب «خانه پدری» در چهارراه کامرانیه با روحیهای مردمی، آغوش خود را برای پذیرایی از عزاداران حسینی گشوده تا سنّت دیرینه خدمت به زوار را زنده نگه دارد.
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برچسبها:عکس مستند محرم نذری عزاداری موکب خانه پدری
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