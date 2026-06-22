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کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۳
بازدید: ۱۲۱۳
نظرات: ۱

عکس: در مسیر عشقِ حسین (ع)؛ موکب «خانه پدری» میزبان سوگواران محرم

در سایه عزاداری‌های ماه محرم ۱۴۴۸، جایی که بوی نذری و صدای نوحه فضای شهر را پر کرده، موکب «خانه پدری» در چهارراه کامرانیه با روحیه‌ای مردمی، آغوش خود را برای پذیرایی از عزاداران حسینی گشوده تا سنّت دیرینه خدمت به زوار را زنده نگه دارد.

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برچسب‌ها:
عکس مستند محرم نذری عزاداری موکب خانه پدری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
امام حسین علیه السلام ، چراغی که هرگز خاموش نخواهد شد
پاسخ
2
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