پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی

عراقچی: میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابل‌توجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است.

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابل‌توجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است. محدودیت‌های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی برداشته شد، محاصره لغو گردید، بخشی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شد و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران نیز آغاز گردید.اولین آزمون: ساز و کار هماهنگی و کاهش تنش در لبنان