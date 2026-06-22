پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی
عراقچی: میانجیگری خستگیناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابلتوجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میانجیگری خستگیناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابلتوجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است. محدودیتهای صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی برداشته شد، محاصره لغو گردید، بخشی از داراییهای مسدودشده آزاد شد و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران نیز آغاز گردید.اولین آزمون: ساز و کار هماهنگی و کاهش تنش در لبنان
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