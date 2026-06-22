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پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی

عراقچی: میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابل‌توجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۲
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پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر، پیشرفت قابل‌توجهی برای پایان جنگ لبنان به ارمغان آورده است. محدودیت‌های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی برداشته شد، محاصره لغو گردید، بخشی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شد و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران نیز آغاز گردید.اولین آزمون: ساز و کار هماهنگی و کاهش تنش در لبنان

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برچسب ها
عباس عراقچی پاکستان قطر لبنان توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
11
پاسخ
اقای عراقچی هر موقع (100 سری قبلی ) اشاره کردن مذاکرات به خوبی پیش رفته بعدش یه جنگی شده
خدا خودش رحم کنه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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