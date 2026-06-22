قیمت دلار در بازار امروز یکم تیرماه

قیمت دلار حواله‌ای امروز با رشد نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۵۷۸۵(یکصدو چهل و پنج هزارو هفتصد و هشتاد و پنج) به ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با رشد نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۵۷۸۵(یکصدو چهل و پنج هزارو هفتصد و هشتاد و پنج) به ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز یکشنبه از ۱۶۷۲۵۳(یکصد و‌شصت و‌هفت هزارو دویست و‌ پنجاه و‌سه) به ۱۶۷۴۳۱(یکصد و شصت و هفت هزارو چهارصد و سی و یک) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با رشد از ۳۹۶۹۶ (سی و‌ نه هزارو‌ ششصد و‌نود و شش) به ۳۹۷۴۴( سی و نه هزارو هفتصد و چهل و‌چهار) تومان رسید.