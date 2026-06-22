قیمت دلار در بازار امروز یکم تیرماه
قیمت دلار حوالهای امروز با رشد نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۵۷۸۵(یکصدو چهل و پنج هزارو هفتصد و هشتاد و پنج) به ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با رشد نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۵۷۸۵(یکصدو چهل و پنج هزارو هفتصد و هشتاد و پنج) به ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز یکشنبه از ۱۶۷۲۵۳(یکصد وشصت وهفت هزارو دویست و پنجاه وسه) به ۱۶۷۴۳۱(یکصد و شصت و هفت هزارو چهارصد و سی و یک) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با رشد از ۳۹۶۹۶ (سی و نه هزارو ششصد ونود و شش) به ۳۹۷۴۴( سی و نه هزارو هفتصد و چهل وچهار) تومان رسید.
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