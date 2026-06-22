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نخست وزیر بریتانیا استعفا کرد

نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر با یک سخنرانی از منصب خود اعلام کناره‌گیری کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۵۳
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5802 بازدید
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نخست وزیر بریتانیا استعفا کرد

پس از ماه‌ها فشار بر استارمر برای کناره‌گیری از منصب، او با سخنرانی در مقابل دفتر نخست‌وزیری اعلام استعفا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه انگلیسی آبزرور پیش‌تر گزارش داده بود که استارمر احتمالاً روز دوشنبه آینده استعفای خود را اعلام و همزمان برنامه‌ انتقال قدرت را ارائه می‌دهد.

 استارمر که در ۵ ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۴ تیر ۱۴۰۳) نخست‌وزیر انگلیس شده بود، در ماه‌های اخیر با بحران‌های سیاسی متعددی مواجه بود.

منابع نزدیک به نخست‌وزیر انگلیس گفتند او پس از رایزنی‌های گسترده با وزیران، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این جمع‌بندی رسیده که ادامه حضورش در قدرت، امکان‌پذیر نیست.

روزنامه «آیریش تایمز» در گزارش خود درباره استعفای استارمر روی بحران تعدد نخست‌وزیران انگلیس و استعفای آنها مانور داد.

طبق این گزارش، انگلیس طی یک دهه اخیر شاهد حضور هفت ‌نخست‌وزیر از دو حزب محافظه‌کار و کارگر بوده است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
19
پاسخ
چرا به مسئولان کشورهای خارجه دکتر نمیگند ؟
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