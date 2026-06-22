دستگیری فروشنده اسلحه در بازار تهران
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که در پوشش کارگر بازار اقدام به فروش اسلحه میکرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ موفق شدند فردی را که با سوءاستفاده از پوشش کارگری اقدام به قاچاق و فروش غیرقانونی سلاح گرم میکرد، در قلب بازار تهران دستگیر کنند.
در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات میدانی مأموران پلیس امنیت مشخص شد که متهم با سوءاستفاده از اعتبار و جایگاه اجتماعی قشر کارگر اقدام به قاچاق و فروش سلاح گرم در بازار کرده که در نهایت هنگام تحویل سلاح به خریدار در یکی از سراهای بازار تهران غافلگیر و دستگیر شد.
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که این فرد سلاحهای مورد نظر را از مناطق مرزی کشور تهیه میکرد و پس از انتقال به تهران، در بازار سیاه به فروش میرساند.
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