زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی اعلام شد

مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه از تکمیل مراحل پایانی کاشت چمن و آماده‌سازی آزادی خبر داد و گفت این ورزشگاه با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر اواخر تابستان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی اعلام کرد عملیات کاشت چمن در مراحل پایانی است و این مجموعه برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده خواهد شد.

به گفته او، ممکن است یکی دو بازی ابتدایی در ورزشگاه دیگری برگزار شود. بهره‌برداری کامل با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر، اواخر تابستان خواهد بود. موضوعاتی مانند نصب سیستم‌های هوشمند، نورافکن‌ها و صندلی‌گذاری در حال تکمیل است.

وی تأکید کرد استاندارد‌های AFC تا ۹۰ درصد رعایت شده و استقلال و پرسپولیس مشکلی برای میزبانی بازی‌های آسیایی نخواهند داشت.