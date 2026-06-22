زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی اعلام شد
مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه از تکمیل مراحل پایانی کاشت چمن و آمادهسازی آزادی خبر داد و گفت این ورزشگاه با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر اواخر تابستان آماده بهرهبرداری خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی اعلام کرد عملیات کاشت چمن در مراحل پایانی است و این مجموعه برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده خواهد شد.
به گفته او، ممکن است یکی دو بازی ابتدایی در ورزشگاه دیگری برگزار شود. بهرهبرداری کامل با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر، اواخر تابستان خواهد بود. موضوعاتی مانند نصب سیستمهای هوشمند، نورافکنها و صندلیگذاری در حال تکمیل است.
وی تأکید کرد استانداردهای AFC تا ۹۰ درصد رعایت شده و استقلال و پرسپولیس مشکلی برای میزبانی بازیهای آسیایی نخواهند داشت.
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از عجایب روزگار اینکه ساخت این ورزشگاه از تعمیرش سریع تر انجام شده...!
پس كجاش توي جگ نابود شده بود؟! يعني چي؟! به اين سرعت!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
یه ورزشگاه جدید می ساختند با استانداردهای روز جهانی و متریال به روز و پیشرفته، بهتر از این بود که این همه پول رو برای بازسازی یه ورزشگاه عهد بوق هدر بدهند. این ورزشگاه دیگه عمرش رو کرده، دیگه آثار باستانی حساب میشه، مگه یه ساره چقدر میتونه عمر کنه؟