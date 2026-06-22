صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی اعلام شد

مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه از تکمیل مراحل پایانی کاشت چمن و آماده‌سازی آزادی خبر داد و گفت این ورزشگاه با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر اواخر تابستان آماده بهره‌برداری خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۸
| |
4790 بازدید
|
۸
زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ مدیر پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی اعلام کرد عملیات کاشت چمن در مراحل پایانی است و این مجموعه برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده خواهد شد.

به گفته او، ممکن است یکی دو بازی ابتدایی در ورزشگاه دیگری برگزار شود. بهره‌برداری کامل با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر، اواخر تابستان خواهد بود. موضوعاتی مانند نصب سیستم‌های هوشمند، نورافکن‌ها و صندلی‌گذاری در حال تکمیل است.

وی تأکید کرد استاندارد‌های AFC تا ۹۰ درصد رعایت شده و استقلال و پرسپولیس مشکلی برای میزبانی بازی‌های آسیایی نخواهند داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزشگاه آزادی بازسازی کاشت چمن بازی های آسیایی استاندارد تابناک ورزشی
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم از وضعیت یاسر آسانی در استقلال
طعنه اوسمار به باشگاه پرسپولیس
سناریوهای ایران برای صعود در جام‌جهانی
پوستر صفحه جام‌جهانی برای دیدار ایران و بلژیک
عادت به نباختن در کیپ‌ورد با چالش کشیدن بزرگان
اسپانیا تقاص کیپ‌ورد را از عربستان گرفت؛ صعود لاروخا به صدر با چهره یک مدعی مقابل سعودی
حادثه در شهر میزبان ایران؛ لس‌آنجلس غرق دود
بیرانوند در بین برترین دروازه‌بان‌های جام جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
24
پاسخ
از عجایب روزگار اینکه ساخت این ورزشگاه از تعمیرش سریع تر انجام شده...!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
2
پاسخ
پس كجاش توي جگ نابود شده بود؟! يعني چي؟! به اين سرعت!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
سالن 12000 نفری در جنگ تخریب شد، این خبر درباره استادیوم فوتبال اش هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
7
پاسخ
حداقل یکی دو ماه اینور اونور درست و حسابی بازسازی کنید
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
6
پاسخ
یه ورزشگاه جدید می ساختند با استانداردهای روز جهانی و متریال به روز و پیشرفته، بهتر از این بود که این همه پول رو برای بازسازی یه ورزشگاه عهد بوق هدر بدهند. این ورزشگاه دیگه عمرش رو کرده، دیگه آثار باستانی حساب میشه، مگه یه ساره چقدر میتونه عمر کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
9
پاسخ
چجوریه که هر بار بازسازی میشه ظرفیتش کمتر میشه؟
حسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
8
پاسخ
بعد از این همه وقت برای تعمیرات و بهینه سازی، ورزشگاه 100 هزار نفری رو کردیم 55 هزار نفر! واقعا جای تقدیر و تشکر داره!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
متن با دقت می خوندی نوشته 50 تا 60هزار نفر اماده میشه نه تمام ظرفیت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nC8
tabnak.ir/005nC8