مخالفت سوریه با جنگ علیه حزب الله
"احمد الشرع" حاکم موقت سوریه به گزینه جنگ با حزب الله لبنان جواب منفی داد و گفت کشورش قصد درگیری با حزب الله را ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، رئیس جمهوری موقت سوریه، روز یکشنبه (دیشب) پس از آنکه دونالد ترامپ بار دیگر پیشنهاد داد که دمشق میتواند کار مقابله با حزب الله در لبنان را بر عهده بگیرد و او در حال بررسی سپردن این کار به سوریه است، هرگونه دخالت نظامی در درگیری اسرائیل و حزبالله در لبنان را رد کرد.
اظهارات روز یکشنبه (دیروز) ترامپ در فاکس نیوز در حالی مطرح شد که ادامه جنگ در لبنان و حملات اسرائیل به این کشور، بر مذاکرات ایالات متحده و ایران را که در سوئیس در حال انجام است، سایه افکنده است.
روز یکشنبه (دیروز) بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، بر نیاز ارتش اسرائیل به حفظ منطقه حائل در جنوب لبنان تاکید کرد. ارتش اسرائیل از رهبری سیاسی اسرائیل خواسته است تا مذاکرات با دولت لبنان را تشدید کند. قرار است طرفین این هفته دوباره دیدار کنند.
ترامپ و جی دی ونس معاونش، هر دو بارها از رفتار اسرائیل در لبنان شکایت کردهاند و آن را به عنوان عاملی که احتمالا مذاکرات با ایران را مختل میکند، به تصویر کشیدهاند. ترامپ اوایل روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود به حزبالله حمله کرد، اما اسرائیل را هم به خاطر تلفات غیرنظامیان در حملاتش به لبنان و هم به خاطر عدم شکست سریع حزبالله سرزنش کرد.
او روز یکشنبه در مصاحبهای با فاکس نیوز این احساسات را تکرار کرد و گفت که "از اینکه اسرائیل نمیتواند حزبالله را از میان بردارد، ناامید است."
او افزود: "آنها نمیتوانند بدون تخریب ساختمانها کاری انجام دهند." سپس با اشاره به مبارزه علیه حزبالله گفت: "من ممکن است به زودی این کار را به سوریه محول کنم."
اما الشرع، که از زمان سرنگونی بشار اسد، حاکم سابق سوریه توسط نیروهای اسلامگرای خود در اواخر سال 2024، بر بازسازی سوریه و کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی متمرکز بوده است، ایده جنگ نیروهای سوری علیه حزبالله، متحد سابق اسد، را رد کرد.
شرع به خبرگزاری عربی المشهد گفت: "بحران لبنان بسیار جدی است و در راهحلهای سیاسی بنبست وجود دارد... سوریه رویکرد متفاوتی برای حل آن ارائه میدهد، اما مهمترین چیز در درجه اول توقف جنگ است."
او افزود: "راه حل لبنان از طریق جنگ و بمباران شهرها حاصل نمیشود. رئیس جمهور ترامپ نگرانی خود را در مورد وضعیت فعلی لبنان ابراز کرد و سخنان او بد فهمیده شد. او در مورد نقش سوریه در جستجوی یک راه حل امن و مسالمت آمیز صحبت کرد، اما مردم او را طوری درک کردند که انگار سوریه فردا صبح وارد لبنان خواهد شد."
وی گفت: "ما به دنبال کانالهای اقتصادی بین لبنان و سوریه هستیم، نه کانالهای نظامی. دیدگاه ما مبتنی بر بازگرداندن حمایت از دولت لبنان، تقویت نهادهای آن و جستجوی راه حلی است که همه بتوانند به آن اعتقاد داشته باشند. متوقف کردن آنچه در لبنان اتفاق میافتد، نیازمند راهحلهای خلاقانه است، نه راهحلهای سنتی و منسوخ."
الشرع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا او با حزبالله پای میز مذاکره خواهد نشست، گفت: "اگر این به نفع لبنان و حافظ منافع سوریه باشد، چرا که نه؟"
ترامپ همچنین هفته گذشته از رفتار اسرائیل در لبنان با عباراتی مشابه آنچه روز یکشنبه استفاده کرد، انتقاد کرد.
ترامپ در کنفرانس رهبران گروه 7 گفت: "اسرائیل مدت زیادی است که با حزبالله میجنگد و افراد زیادی کشته میشوند. و لازم نیست هر بار که به دنبال کسی هستید، یک آپارتمان را خراب کنید. زیرا افراد زیادی در آن آپارتمانها هستند. و میتوانم به شما بگویم که همه آنها حزبالله نیستند."
او بعدا اضافه کرد: "من از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزبالله راضی نیستم. آنها باید میتوانستند کار را سریعتر انجام دهند. این [مشکل] تا ابد ادامه دارد. و وقتی این اتفاق میافتد، به معامله بزرگ، و آن معامله با ایران، تاثیر منفی میگذارد."
اما روز یکشنبه، ترامپ همچنین در یک پست در شبکه اجتماعی خود که مذاکرات در سوئیس را به هم ریخت، آتش لفاظی خود را به سمت حزبالله و حامی آن، ایران، نشانه گرفت. او در پستی در Truth Social نوشت: "ایران باید فورا مانع از ایجاد مشکل توسط نیروهای نیابتی خود در لبنان شود. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه سختی خواهیم زد، درست مانند هفته گذشته، فقط شدیدتر!"
یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران که هفته گذشته امضا شد و اسرائیل در آن نقشی نداشته، خواستار آتشبس در لبنان است، اگرچه ایالات متحده بر خلاف ایران از اسرائیل نخواسته است که از منطقه حائل خود در لبنان عقبنشینی کند، اما به نظر میرسد از روز شنبه آتشبس در لبنان برقرار بوده است.