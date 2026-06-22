این بازیکن ایرانی چهره پربحث فضای مجازی

رامین رضاییان پس از دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، علاوه بر عملکرد فنی خود در زمین، به یکی از چهره های پربحث فضای مجازی تبدیل شد و واکنش کاربران خارجی به تصاویر او مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در روز‌هایی که رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با حواشی و اتفاقات مختلف دنبال می‌شود، رامین رضاییان بار دیگر توانست نام خود را در فضای مجازی بر سر زبان‌ها بیندازد.

پس از پایان دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، تصاویری از بازیکنان ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با واکنش گسترده کاربران خارجی همراه بود. در میان بازیکنان تیم ملی، رامین رضاییان بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کاربران درباره ظاهر، استایل و چهره او اظهار نظر کردند.

برخی صفحات ورزشی و هواداری نیز با بازنشر تصاویر این بازیکن، از او به عنوان یکی از چهره‌های مورد توجه تیم ملی ایران در میان کاربران غیرایرانی یاد کردند. این موضوع باعث شد نام رضاییان در کنار عملکرد ورزشی اش، در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

رامین رضاییان که سال هاست یکی از بازیکنان شناخته شده فوتبال ایران محسوب می‌شود، پیش از این نیز بار‌ها به دلیل سبک پوشش، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حضورش در مسابقات مختلف خبرساز شده بود و این بار نیز پس از دیدار ایران و نیوزیلند، بار دیگر توجه کاربران را به خود جلب کرد.

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