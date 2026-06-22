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این بازیکن ایرانی چهره پربحث فضای مجازی

رامین رضاییان پس از دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، علاوه بر عملکرد فنی خود در زمین، به یکی از چهره های پربحث فضای مجازی تبدیل شد و واکنش کاربران خارجی به تصاویر او مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۵
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3704 بازدید
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این بازیکن ایرانی چهره پربحث فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در روز‌هایی که رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با حواشی و اتفاقات مختلف دنبال می‌شود، رامین رضاییان بار دیگر توانست نام خود را در فضای مجازی بر سر زبان‌ها بیندازد.

پس از پایان دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، تصاویری از بازیکنان ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با واکنش گسترده کاربران خارجی همراه بود. در میان بازیکنان تیم ملی، رامین رضاییان بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کاربران درباره ظاهر، استایل و چهره او اظهار نظر کردند.

برخی صفحات ورزشی و هواداری نیز با بازنشر تصاویر این بازیکن، از او به عنوان یکی از چهره‌های مورد توجه تیم ملی ایران در میان کاربران غیرایرانی یاد کردند. این موضوع باعث شد نام رضاییان در کنار عملکرد ورزشی اش، در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

رامین رضاییان که سال هاست یکی از بازیکنان شناخته شده فوتبال ایران محسوب می‌شود، پیش از این نیز بار‌ها به دلیل سبک پوشش، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حضورش در مسابقات مختلف خبرساز شده بود و این بار نیز پس از دیدار ایران و نیوزیلند، بار دیگر توجه کاربران را به خود جلب کرد.

نکته دیسکاور: از عباراتی مثل «کراش ترین»، «دختران غش و ضعف کردند» یا «خارجی‌ها عاشقش شدند» بهتر است استفاده نشود؛ چون اغراق آمیز، کلی گویی و تا حدی کلیک بیتی محسوب می‌شوند و احتمال افت عملکرد در دیسکاور را بالا می‌برند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
9
پاسخ
تلاش خودش را تا سر حد غش کردن می کند. اگر 9 تا دیگه هم تا این حد تلاش می کردند حالا 6 امتیازی بودیم.
سپیده
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
11
پاسخ
تورو خدا انقدر از زنها و دخترا مایه نزارید. کسی برا کسی غش و ضعف نمیکنه. اونم تو این زمانه.
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