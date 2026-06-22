تکذیب شایعه فروش صندلی پزشکی در این دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تکذیب پیامک‌های پذیرش پولی، اعلام کرد پذیرش در این دانشگاه فقط و فقط از طریق کنکور سراسری است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شدن موضوعاتی نظیر فروش صندلی پزشکی را تکذیب کرد.

درپی ارسال پیامک برای برخی افراد تحت عنوان پذیرش بدون کنکور و با پرداخت هزینه در رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این موضوع را تکذیب و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پذیرش تمامی دانشجویان رایگان و شهریه‌پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صرفاً از طریق کنکور سراسری و معرفی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.