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تکذیب شایعه فروش صندلی پزشکی در این دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تکذیب پیامک‌های پذیرش پولی، اعلام کرد پذیرش در این دانشگاه فقط و فقط از طریق کنکور سراسری است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۱
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1074 بازدید
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۱۱
تکذیب شایعه فروش صندلی پزشکی در این دانشگاه

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شدن موضوعاتی نظیر فروش صندلی پزشکی را تکذیب کرد.

درپی ارسال پیامک برای برخی افراد تحت عنوان پذیرش بدون کنکور و با پرداخت هزینه در رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این موضوع را تکذیب و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پذیرش تمامی دانشجویان رایگان و شهریه‌پرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صرفاً از طریق کنکور سراسری و معرفی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
19
پاسخ
تو این مملکت همه چیز ممکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
مخصوصا چیزایی گه تکذیب میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اونایی که تکذیب نمیشه ممکنه. اونایی که تکذیب میشه قطعی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
10
پاسخ
اگر این چیزها واقعیت داشته باشد ما تا ابد دچار تبعیض و جهان سومی خواهیم ماند ، هر کس باید از خودش شروع کنه بگه ما ملت متحدی هستیم و سربلندی ایران با همت همگانی و راستی و درستی میسر خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
6
پاسخ
به پزشکیان هم بگوئید نان آخرین سنگر زندگی است و آن را با آزادسازی و یارانه نقدی از شکم مردم بیرون نکشد ، من ایرانی نه یارانه دارم و نه کالابرگ ، اگر همه میگریند پس چرا نان را میخواهید آزاد کنید پولش را به کارت یارانه بگیران بریزید ؟
حمید ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
14
پاسخ
حتما درسته که تکذیب شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
9
پاسخ
متاسفانه بنظر می رسه درست باشه این
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
9
پاسخ
تا نباشد چیرگی ،مردم نگویند چیزها
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
8
پاسخ
متأسفانه کسانی که لیاقت شغل خطیر پزشکی را ندارند با سهمیه های ......دانشگاه علوم پزشکی ها را تبدیل به ........کرده اند وای بر جوانان مستعد و با سواد که نمی توانند به حق واقعی شان برسند تا زمانی که رانت و سهمیه و پول بر این مملکت حاکم هست هیچ امیدی به اینده نبوده و نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
3
پاسخ
تکذیب کردن که پولی باشه. راست میگن بدون پول و با رانت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
4
پاسخ
۲۰ تا از همکلاسی های من در دانشگاه تبریز ،کنکور را دور زدند.طرف با پول باباش دکتر شده
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