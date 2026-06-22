تکذیب شایعه فروش صندلی پزشکی در این دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تکذیب پیامکهای پذیرش پولی، اعلام کرد پذیرش در این دانشگاه فقط و فقط از طریق کنکور سراسری است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شدن موضوعاتی نظیر فروش صندلی پزشکی را تکذیب کرد.
درپی ارسال پیامک برای برخی افراد تحت عنوان پذیرش بدون کنکور و با پرداخت هزینه در رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این موضوع را تکذیب و طی اطلاعیهای اعلام کرد: پذیرش تمامی دانشجویان رایگان و شهریهپرداز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صرفاً از طریق کنکور سراسری و معرفی سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۱
تو این مملکت همه چیز ممکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگر این چیزها واقعیت داشته باشد ما تا ابد دچار تبعیض و جهان سومی خواهیم ماند ، هر کس باید از خودش شروع کنه بگه ما ملت متحدی هستیم و سربلندی ایران با همت همگانی و راستی و درستی میسر خواهد شد
به پزشکیان هم بگوئید نان آخرین سنگر زندگی است و آن را با آزادسازی و یارانه نقدی از شکم مردم بیرون نکشد ، من ایرانی نه یارانه دارم و نه کالابرگ ، اگر همه میگریند پس چرا نان را میخواهید آزاد کنید پولش را به کارت یارانه بگیران بریزید ؟
متأسفانه کسانی که لیاقت شغل خطیر پزشکی را ندارند با سهمیه های ......دانشگاه علوم پزشکی ها را تبدیل به ........کرده اند وای بر جوانان مستعد و با سواد که نمی توانند به حق واقعی شان برسند تا زمانی که رانت و سهمیه و پول بر این مملکت حاکم هست هیچ امیدی به اینده نبوده و نخواهد بود