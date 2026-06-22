به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته یک تساوی بزرگ و ارزشمند مقابل بلژیک پرستاره کسب کرد تا در بازی آخر مرحله گروهی مقابل مصر شانس زیادی برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی داشته باشد.

ایران با ۲ امتیاز ۳ سناریوی پیش‌روی خود برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی دارد:

سناریوی اول: پیروزی مقابل مصر (صعود قطعی)

تیم ملی با هر نتیجه‌ای که مقابل مصر به پیروزی برسد ۵ امتیازی می‌شود و صعودش را به‌عنوان تیم اول یا دوم قطعی می‌کند.

سناریوی دوم: تساوی مقابل مصر (شانس خوب صعود، اما بستگی به نتایج دیگر)

با ۳ امتیاز تیم ملی ممکن است به عنوان تیم دوم یا سوم صعود کند.

شانس صعود به عنوان یکی از ۸ تیم سوم برتر بالاست (بسیاری از تیم‌های سوم با ۳ امتیاز صعود می‌کنند).

نیاز به بررسی تفاضل گل و نتایج تیم‌های سوم دیگر گروه‌ها.

سناریوی سوم: باخت ایران مقابل مصر (شانس بسیار کم برای صعود)

با ۲ امتیاز، معمولاً تیم‌ها حذف می‌شوند مگر اینکه تفاضل گل خیلی خوب باشد (که ایران خیلی خوب نیست) یا تیم‌های سوم دیگر ضعیف‌تر عمل کنند.