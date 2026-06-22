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سناریوهای ایران برای صعود در جام‌جهانی

تیم ملی ایران برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی چند سناریو پیش‌رو دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۳۹
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2522 بازدید
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۴
سناریوهای ایران برای صعود در جام‌جهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته یک تساوی بزرگ و ارزشمند مقابل بلژیک پرستاره کسب کرد تا در بازی آخر مرحله گروهی مقابل مصر شانس زیادی برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی داشته باشد.

ایران با ۲ امتیاز ۳ سناریوی پیش‌روی خود برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی دارد:

سناریوی اول: پیروزی مقابل مصر (صعود قطعی)

تیم ملی با هر نتیجه‌ای که مقابل مصر به پیروزی برسد ۵ امتیازی می‌شود و صعودش را به‌عنوان تیم اول یا دوم قطعی می‌کند.

سناریوی دوم: تساوی مقابل مصر (شانس خوب صعود، اما بستگی به نتایج دیگر)

با ۳ امتیاز تیم ملی ممکن است به عنوان تیم دوم یا سوم صعود کند.

شانس صعود به عنوان یکی از ۸ تیم سوم برتر بالاست (بسیاری از تیم‌های سوم با ۳ امتیاز صعود می‌کنند).

نیاز به بررسی تفاضل گل و نتایج تیم‌های سوم دیگر گروه‌ها.

سناریوی سوم: باخت ایران مقابل مصر (شانس بسیار کم برای صعود)

با ۲ امتیاز، معمولاً تیم‌ها حذف می‌شوند مگر اینکه تفاضل گل خیلی خوب باشد (که ایران خیلی خوب نیست) یا تیم‌های سوم دیگر ضعیف‌تر عمل کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
4
پاسخ
ایران باید حتما مصر راشکست دهد تا به عنوان تیم دوم گروه صعود کند چون پیروزی بلژیک برابر نیوزیلند قطعی است و تفاضل گل بلژیک را بالا خواهد برد . درصورت دوم شدن
ایران با دوم گر وه آمریکا یعنی استرالیا باید بازی کنیم که شانس ایران برای صعود بیشتر است. ایران نباید سوم شود چون بایستی با اول گروه کانادای میزبان بازی کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
خیلی ها می گفتن که بلژیک با اختلاف ایران رو خواهد برد اما نشد،
پس خیلی مطمئن صحبت نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
6
پاسخ
اگر دوندگی داشته باشند مثل رامین رضائیان،حتما می برند. 12.4kmدر بازی بلژیک دوید.
جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
1
پاسخ
فوتبال یک مقداری بالایی شانس و احتمالات تاثیر داره امیدوارم بتونیم بریم بالا
و خار چشم دشمنان بشیم
دشمنانی که قصد نابودی مارو داشتن الان باید پيروزی تیم مارو تماشا کنن
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