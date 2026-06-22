سناریوهای ایران برای صعود در جامجهانی
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته یک تساوی بزرگ و ارزشمند مقابل بلژیک پرستاره کسب کرد تا در بازی آخر مرحله گروهی مقابل مصر شانس زیادی برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی داشته باشد.
ایران با ۲ امتیاز ۳ سناریوی پیشروی خود برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی دارد:
سناریوی اول: پیروزی مقابل مصر (صعود قطعی)
تیم ملی با هر نتیجهای که مقابل مصر به پیروزی برسد ۵ امتیازی میشود و صعودش را بهعنوان تیم اول یا دوم قطعی میکند.
سناریوی دوم: تساوی مقابل مصر (شانس خوب صعود، اما بستگی به نتایج دیگر)
با ۳ امتیاز تیم ملی ممکن است به عنوان تیم دوم یا سوم صعود کند.
شانس صعود به عنوان یکی از ۸ تیم سوم برتر بالاست (بسیاری از تیمهای سوم با ۳ امتیاز صعود میکنند).
نیاز به بررسی تفاضل گل و نتایج تیمهای سوم دیگر گروهها.
سناریوی سوم: باخت ایران مقابل مصر (شانس بسیار کم برای صعود)
با ۲ امتیاز، معمولاً تیمها حذف میشوند مگر اینکه تفاضل گل خیلی خوب باشد (که ایران خیلی خوب نیست) یا تیمهای سوم دیگر ضعیفتر عمل کنند.
ایران با دوم گر وه آمریکا یعنی استرالیا باید بازی کنیم که شانس ایران برای صعود بیشتر است. ایران نباید سوم شود چون بایستی با اول گروه کانادای میزبان بازی کند.
پس خیلی مطمئن صحبت نکن