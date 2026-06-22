گردش یک ویروس خطرناک در حیوانات ایران
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در اجلاس کشوری مدیران بیماریهای واگیر که به صورت وبیناری با حضور مدیران و روسای بیماریهای واگیر دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد، اظهار داشت: افزایش موارد حیوانگزیدگی در کشور با شتاب زیادی در حال وقوع است و این روند نیازمند مداخلات جدی و همکاری مؤثر میان دستگاههای مسئول است.
مرادی یادآور شد: وزارت بهداشت در این زمینه وظیفه ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون را به افراد حیوان گزیده به عهده دارد.
وی افزود: ویروس «هاری» در کشور در حیوانات وحشی، سگهای ولگرد، دامها و حیوانات اهلی با تفاوتهایی از نظر میزان آلودگی در گردش و البته نگرانکننده است.
مرادی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان گفت: برای کنترل این بیماریها، هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، شهرداریها و سایر نهادهای مسئول باید بیش از گذشته تقویت شود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه حذف هاری با تعریف حذف انتقال بیماری به انسان از طریق سگهای ولگرد در کشور همچنان هدفی دستیافتنی است، خاطرنشان کرد: برخی استانها بار بیشتری از موارد حیوانگزیدگی را به خود اختصاص دادهاند و اجرای برنامههای مداخلهای در این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
هر چه توضیح میدی که حیوان خانگیم سالم و تحت نظر دامپزشکه قبول نمیکنن
ودر نهایت هم واکسن رو تزریق و در سامانه مربوطه ثبت میشه و یکی به آمار دریافت کنندگان واکسن هاری اضافه میشه و همه این تزریق ها در نهایت به حساب سگهای نگون بخت نوشته میشه.