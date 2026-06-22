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گردش یک ویروس خطرناک در حیوانات ایران

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: برخی استان‌ها بار بیشتری از موارد حیوان‌گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای در این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۳۴
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2285 بازدید
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گردش یک ویروس خطرناک در حیوانات ایران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در اجلاس کشوری مدیران بیماری‌های واگیر که به صورت وبیناری با حضور مدیران و روسای بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد، اظهار داشت: افزایش موارد حیوان‌گزیدگی در کشور با شتاب زیادی در حال وقوع است و این روند نیازمند مداخلات جدی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.

مرادی یادآور شد: وزارت بهداشت در این زمینه وظیفه ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون را به افراد حیوان گزیده به عهده دارد.

وی افزود: ویروس «هاری» در کشور در حیوانات وحشی، سگ‌های ولگرد، دام‌ها و حیوانات اهلی با تفاوت‌هایی از نظر میزان آلودگی در گردش و البته نگران‌کننده است.

مرادی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان گفت: برای کنترل این بیماری‌ها، هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول باید بیش از گذشته تقویت شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه حذف هاری با تعریف حذف انتقال بیماری به انسان از طریق سگ‌های ولگرد در کشور همچنان هدفی دست‌یافتنی است، خاطرنشان کرد: برخی استان‌ها بار بیشتری از موارد حیوان‌گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای در این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

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برچسب ها
حیوانات وحشی سگ ولگرد بیماری مشترک آلودگی بیماری واگیر واکسیناسیون
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سفرمارکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
15
پاسخ
جای سگ تو طبیعته نه تو خونه و آپارتمان. فهمیدنش سخت نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
3
پاسخ
این آمار استانها کاملا غیر واقعیه ، دلیلش هم اینه که وقتی کسی برای مثلا یک خراش کوچک روی دست توسط گربه خانگیش که کاملا هم صحیح و سالمه( به هاری مبتلا نیست ) به اداره بهداشت شهرش برای تزریق واکسن کزاز مراجعه میکنه ، با این عبارت مواجه میشه :" شما باید حتما در کنار واکس کزاز واکسن هاری رو هم تزریق کنید ، اجباریه !!!".
هر چه توضیح میدی که حیوان خانگیم سالم و تحت نظر دامپزشکه قبول نمیکنن
ودر نهایت هم واکسن رو تزریق و در سامانه مربوطه ثبت میشه و یکی به آمار دریافت کنندگان واکسن هاری اضافه میشه و همه این تزریق ها در نهایت به حساب سگهای نگون بخت نوشته میشه.
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
8
پاسخ
چرا باید در کوچه و خیابان شهرها حتی شهرهای بزرگ مثل تهران سگ های ولگرد و گربه ها و موش ها ازادانه رفت و امد کنند. همه ی این حیوانات منتقل کننده بیماری هستند و برای سلامت انسان ها مضر هستند. سگ های ولگرد به صورت گله ای در تاریکی هوا به بچه ها و انسان ها حمله می کنند و برای امنیت جامعه مشکل ساز شدند. وظیفه ی شهرداری ها با این همه بودجه و مالیات جمع اوری حیوانات ولگرد و معدوم سازی موش ها هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اکه یه عده طرفدار حیوانات بذارن، میشه سگهای ولگرد رو جمع کرد. بعضی ها چنان ژست حیوان دوستی میگیرن که انکار بقیه دشمن حیواناتن.
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
در اکثر کشورها اصلا حیوان ولگرد وجود نداره و اکثر حیوان ها عقیم شدند و کیت گذاری شده اند. همچنین غذا دادن به حیوانات جرم هست. با غذا دادن به حیوانات باعث افرایش زاد و بلند حیوانات و بر هم زدن نظم طبیعت می شوید.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
7
پاسخ
میخواستم بگم از مسولین محترم تقاضا میکنم یه سری به حوالی مورچه خورت به سمت جاده قدیم نطنز بزنند گله های سگ اونجا دارن رژه میرن پس مگه شهرداری کارش چیه فقط گرفتن عوارض های بلندو بالا از مردمه؟
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