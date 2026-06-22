پیش بینی قیمت طلا و سکه امروز ۱ تیر
بازیگران ارزی تهران امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در حالی روانه بازار میشوند که فضای عمومی معاملات بیش از هر چیز زیر سایه سنگین انتظارات سیاسی، سیگنالهای متناقض از مسیر مذاکرات و نوسانات رفتوبرگشتی روزهای اخیر قرار گرفته است؛ فضایی که در آن هیچکدام از طرفهای بازار نه جرأت ورود سنگین به موقعیتهای خرید دارند و نه تمایل جدی به تخلیه کامل داراییهای ارزی.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ همین تعلیق رفتاری باعث شده میدان فردوسی بیشتر شبیه به یک میدان مهآلود باشد تا یک بازار با مسیر روشن. جایی که قیمتها حرکت میکنند، اما مقصد هنوز تعریف نشده، و هر کندل قیمتی بیشتر از آنکه محصول اقتصاد باشد، بازتابی از اضطراب جمعی و انتظار برای یک خبر تعیینکننده است.
دلار در معاملات روز گذشته، ابتدا با فشار عرضه مواجه شد و از محدوده ۱۶۱ هزار تومان عقبنشینی کرد و تا نیمه کانال ۱۵۷ هزار تومان نیز پایین آمد، اما در ادامه با افزایش تقاضای احتیاطی در ساعات پایانی، بخشی از افت خود را جبران کرد و در سطح ۱۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
این رفتار قیمتی نشان میدهد که بازار نه در فاز اصلاح پایدار قرار دارد و نه در مسیر صعودی قدرتمند، بلکه در حال نوسان در یک محدوده تراکمی است که خروج از آن نیازمند محرک بنیادی جدید است. در واقع بازار در وضعیتی قرار گرفته که انرژی حرکت را دارد، اما جهت حرکتش مشخص نیست؛ و همین باعث شده هر صعود با عرضه پاسخ داده شود و هر افت با تقاضای تدافعی خنثی گردد.
ماهیگیری دلالان از آب گلآلود مذاکرات سوئیس
تحولات بازار پشتخطی نیز بار دیگر نقش پررنگ انتظارات سیاسی را برجسته کرد. در مقطعی از معاملات شبانه، انتشار برخی گمانهزنیها درباره تنش در روند مذاکرات و ادعای خروج هیئت ایرانی از محل گفتوگوها، موجب شکلگیری موجی از خریدهای هیجانی شد و نرخهای بالاتری را در ذهن معاملهگران تثبیت کرد.
با این حال، انتشار خبر بازگشت هیات مذاکرهکننده به میز گفتوگو در سوئیس، به سرعت از شدت این انتظارات افزایشی کاست و بخش قابلتوجهی از هیجان شکلگرفته در بازار را تخلیه کرد. این رفتوبرگشت خبری، عملاً نشان داد که بازار ارز بیش از هر زمان دیگری به «تیتر» حساس شده و کمتر به روندهای آهسته و بنیادی واکنش نشان میدهد.
بازار ارز در کمین خبرهای سوئیس
در حال حاضر، از نگاه فعالان حرفهای، مذاکرات سوئیس مهمترین متغیر پیشبرنده انتظارات در بازار ارز محسوب میشود. بازار بهطور لحظهای نسبت به اخبار این مذاکرات واکنش نشان میدهد و عملاً نقش یک «متغیر لنگر انتظارات» را ایفا میکند؛ به این معنا که نه فقط قیمتها، بلکه ذهنیت معاملهگران نیز به آن گره خورده است.
در چنین شرایطی، هرگونه سیگنال مثبت میتواند به تقویت عرضه و فشار بر قیمتها منجر شود، در حالی که اخبار منفی یا حتی ابهام در روند گفتوگوها، به سرعت در قالب افزایش تقاضای احتیاطی در بازار منعکس خواهد شد. نتیجه این وضعیت، بازاری است که بیشتر از آنکه تحلیلپذیر باشد، واکنشپذیر شده است.
دو مرز حساس بازار ارز؛ جدال دلار در محدوده ۱۵۷ تا ۱۶۱ هزار تومان
از منظر تکنیکال، دلار پس از رشدهای اخیر وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی شده است. محدوده ۱۵۷ هزار تومان بهعنوان حمایت کلیدی کوتاهمدت در نظر گرفته میشود؛ سطحی که در صورت از دست رفتن آن، احتمال حرکت به سمت کفهای پایینتر و تشدید فشار فروش افزایش خواهد یافت.
در سوی مقابل، محدوده ۱۶۱ تا ۱۶۲ هزار تومان بهعنوان مقاومت جدی بازار شناخته میشود؛ مقاومتی که عبور از آن مستلزم ورود جریان قوی تقاضا و یا انتشار یک محرک سیاسی معنادار است. فاصله میان این دو سطح، عملاً همان منطقهای است که بازار در آن گرفتار شده و رفتوبرگشتهای فرسایشی شکل میگیرد.
بررسی رفتار حجم معاملات نیز نشان میدهد که بازار در وضعیت کاهش قدرت روند قرار دارد. افت نسبی حجم در کنار نوسانات محدود، معمولاً نشانهای از ورود بازار به فاز انتظار است؛ فازی که در آن بازیگران بزرگ ترجیح میدهند پیش از مشخص شدن جهت قطعی متغیرهای سیاسی، از اتخاذ موقعیتهای سنگین خودداری کنند.
به همین دلیل، ساختار فعلی بازار بیشتر شبیه یک «بازار خبری» است تا یک بازار مبتنی بر روندهای پایدار اقتصادی؛ بازاری که در آن خبر جایگزین تحلیل شده و سرعت واکنش جای عمق تصمیمگیری را گرفته است.
پیشبینی قیمت دلار از مسیر مذاکرات
در سناریوی اول برای معاملات دوشنبه، در صورتی که فضای سیاسی بدون تنش جدید باقی بماند و سیگنال منفی تازهای از مذاکرات منتشر نشود، انتظار میرود دلار در بازه ۱۵۷ تا ۱۵۹ هزار تومان نوسان کند. در این سناریو، بازار همچنان در محدوده کف حمایتی خود در حال آزمون خواهد بود و احتمال تضعیف تدریجی قیمت در صورت غلبه عرضه وجود دارد. این وضعیت معمولاً در دورههایی مشاهده میشود که بازار فاقد محرک جدید برای ادامه روند صعودی است و صرفاً در حال تخلیه هیجانات قبلی است؛ نوعی فرسایش آرام که بدون شکست سطوح مهم رخ میدهد.
در سناریوی دوم، در صورت افزایش تنشهای سیاسی یا مخابره سیگنالهای منفی از روند مذاکرات، بازار میتواند بار دیگر به سمت سطوح بالاتر متمایل شود. در این حالت، بازگشت به بالای سطح ۱۶۰ هزار تومان و حرکت به سمت مقاومت ۱۶۱ هزار تومان دور از ذهن نخواهد بود.
در چنین سناریویی، بازار پشتخطی میتواند نقش پیشنگر را ایفا کرده و موج اولیه افزایش انتظارات را شکل دهد، که سپس به بازار نقدی منتقل میشود. در این فضا، سرعت واکنشها بهمراتب بالاتر از حالت عادی خواهد بود و فاصله بین خبر و قیمت تقریباً حذف میشود.
طلا و سکه گوشبهفرمان دلار
بازار طلا نیز بهطور کامل در موقعیت تبعی نسبت به دلار قرار دارد. طلای ۱۸ عیار که در روزهای اخیر در محدوده ۱۶ میلیون تومان نوسان داشته، عملاً در یک کانال خنثی در حال حرکت است؛ کانالی که در آن نه قدرت شکست مقاومت وجود دارد و نه توان از دست دادن حمایت. از منظر تکنیکال، محدوده ۱۵.۷ تا ۱۵.۸ میلیون تومان بهعنوان حمایت مهم و محدوده ۱۶.۲ تا ۱۶.۳ میلیون تومان بهعنوان مقاومت کلیدی شناخته میشود. تا زمانی که دلار از فاز تراکمی خارج نشود، طلا نیز فاقد توان شکلدهی به روند مستقل خواهد بود و صرفاً نقش انعکاسی ایفا میکند.
در بازار جهانی نیز اونس طلا در وضعیت نسبتاً باثبات و کمنوسان قرار دارد و در حال حاضر نقش محرک قوی برای بازار داخلی ایفا نمیکند. بنابراین، وزن اصلی تعیین قیمت طلا همچنان بر دوش دلار داخلی قرار دارد و هرگونه تغییر در مسیر ارز، به سرعت در بازار طلا منعکس خواهد شد؛ حتی اگر بازار جهانی در سکون نسبی باشد.
بازار سکه نیز شرایط مشابهی را تجربه میکند، با این تفاوت که نقش حباب و انتظارات کوتاهمدت در آن پررنگتر است. سکه امامی در معاملات شب گذشته در محدوده ۱۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۶۴ میلیون تومان نوسان داشت و نتوانست از این محدوده عبور کند؛ موضوعی که بیانگر تعادل شکننده میان ارزش ذاتی و قیمت بازاری است. این تعادل شکننده بهگونهای است که کوچکترین تغییر در دلار میتواند کل ساختار آن را جابهجا کند.
از منظر تکنیکال، حمایت مهم سکه در محدوده ۱۶۲ میلیون تومان قرار دارد و مقاومت اصلی نیز در محدوده ۱۶۵ تا ۱۶۶ میلیون تومان قابل تعریف است. شکست هر یک از این سطوح میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را مشخص کند. در صورت تداوم فشار نزولی بر دلار، احتمال کاهش حباب سکه و حرکت آن به سمت ارزش ذاتی افزایش خواهد یافت، در حالی که در سناریوی افزایشی، سکه میتواند با سرعت بیشتری نسبت به دلار واکنش نشان دهد و نقش تقویتکننده انتظارات را در موجهای کوتاهمدت ایفا کند.