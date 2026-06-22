تحسین اسطوره فوتبال فرانسه از تیم ملی ایران
پاتریک ویرا پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک، عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دو تیم ملی ایران و بلژیک در دومین دیدارشان در جام جهانی به تساوی بدون گل رسیدند تا هر دو تیم ۲ امتیازی شوند.
پاتریک ویرا، اسطوره فوتبال فرانسه و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، پس از این دیدار عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.
ویرا در گفتوگو با اسکای اسپورتس گفت: بلژیک اصلا من را تحت تأثیر قرار نداد. فکر میکنم ایران مستحق این امتیاز بود. حتی اگر بلژیک با ۱۰ نفره شدن موقعیتهای خوبی خلق کرد، به طور کلی عملکرد آنها ناامیدکننده بود.
او در ادامه افزود: به ایران تبریک میگویم. آنها بسیار منظم، فشرده و با دفاع عالی ظاهر شدند. زمانی که بازیکن بیشتری داشتند، انتظار داشتیم که خلاقیت بیشتری نشان دهند اما حتی با وجود برتری عددی، کار با توپ برای آنها سختتر شد.
گزارش خطا
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وقتی علی رغم شعارهای قشنگ سارمان های جهانی از جمله فیفا که سیاست نباید در وزش وارد بشه و ... ، ولی در عمل کاملا قوانین جنگل در تمام سازمانهای دنیا حاکم هست و پول و زور حرف اول رو میزنه، کشورمون نتونه یه بازی تدارکاتی متناسب جام جهانی داشته باشه ، ریکاوری نداشته باشه، پروازی بیاد ، پروازی بره، کادرهای مدیریتی و فنی تیم را راه ندن و دهها مورد دیگر باید گفت تیم ایران در حد تیمهای اول دنیا ظاهر شد. از همه باریکنان ، کادر فنی و دست اندرکاران و زحمتکشان متشکریم.
بی شک بی کیفیت ترین بازی جام از روز اول تا کنون همین بازی بود . اصلا روح فوتبال در تیم امیر قلعه نویی وجود نداره یازده نفر تیم ایران در هجده قدم دفاعی بودند و فقط چند ضد حمله
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
هر جا از آقای قلعه نویی انتقاد کردی از خودت یک سوال بپرس !و آن اینکه آیا پرسپولیسی هستی.اگر جواب مثبت بود یعنی نقد تو مغرضانه است