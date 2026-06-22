تحسین اسطوره فوتبال فرانسه از تیم ملی ایران

پاتریک ویرا پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک، عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دو تیم ملی ایران و بلژیک در دومین دیدارشان در جام جهانی به تساوی بدون گل رسیدند تا هر دو تیم ۲ امتیازی شوند.

پاتریک ویرا، اسطوره فوتبال فرانسه و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، پس از این دیدار عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.

ویرا در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس گفت: بلژیک اصلا من را تحت تأثیر قرار نداد. فکر می‌کنم ایران مستحق این امتیاز بود. حتی اگر بلژیک با ۱۰ نفره شدن موقعیت‌های خوبی خلق کرد، به طور کلی عملکرد آنها ناامیدکننده بود.

او در ادامه افزود: به ایران تبریک می‌گویم. آنها بسیار منظم، فشرده و با دفاع عالی ظاهر شدند. زمانی که بازیکن بیشتری داشتند، انتظار داشتیم که خلاقیت بیشتری نشان دهند اما حتی با وجود برتری عددی، کار با توپ برای آنها سخت‌تر شد.