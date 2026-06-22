صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحسین اسطوره فوتبال فرانسه از تیم ملی ایران

پاتریک ویرا پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک، عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۹
| |
4218 بازدید
|
۷
تحسین اسطوره فوتبال فرانسه از تیم ملی ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دو تیم ملی ایران و بلژیک در دومین دیدارشان در جام جهانی به تساوی بدون گل رسیدند تا هر دو تیم ۲ امتیازی شوند.

پاتریک ویرا، اسطوره فوتبال فرانسه و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸، پس از این دیدار عملکرد تیم ملی ایران را تحسین کرد.

ویرا در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس گفت: بلژیک اصلا من را تحت تأثیر قرار نداد. فکر می‌کنم ایران مستحق این امتیاز بود. حتی اگر بلژیک با ۱۰ نفره شدن موقعیت‌های خوبی خلق کرد، به طور کلی عملکرد آنها ناامیدکننده بود.

او در ادامه افزود: به ایران تبریک می‌گویم. آنها بسیار منظم، فشرده و با دفاع عالی ظاهر شدند. زمانی که بازیکن بیشتری داشتند، انتظار داشتیم که خلاقیت بیشتری نشان دهند اما حتی با وجود برتری عددی، کار با توپ برای آنها سخت‌تر شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی ایران ایران و بلژیک جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تمجید یونانی‌ها از بیرانوند
این بازیکن ایرانی چهره پربحث فضای مجازی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
24
پاسخ
وقتی علی رغم شعارهای قشنگ سارمان های جهانی از جمله فیفا که سیاست نباید در وزش وارد بشه و ... ، ولی در عمل کاملا قوانین جنگل در تمام سازمانهای دنیا حاکم هست و پول و زور حرف اول رو میزنه، کشورمون نتونه یه بازی تدارکاتی متناسب جام جهانی داشته باشه ، ریکاوری نداشته باشه، پروازی بیاد ، پروازی بره، کادرهای مدیریتی و فنی تیم را راه ندن و دهها مورد دیگر باید گفت تیم ایران در حد تیمهای اول دنیا ظاهر شد. از همه باریکنان ، کادر فنی و دست اندرکاران و زحمتکشان متشکریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
24
10
پاسخ
بی شک بی کیفیت ترین بازی جام از روز اول تا کنون همین بازی بود . اصلا روح فوتبال در تیم امیر قلعه نویی وجود نداره یازده نفر تیم ایران در هجده قدم دفاعی بودند و فقط چند ضد حمله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
جنابعالی بودی جلوی قهرمان اروبا و سوم جهان معجزه میکردی؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دفاع و ضد حمله هم خودش یه تاکتیکه!!اکثر تیمهایی که جلوی بارسلونا بازی میکنن به همین روش روی میارن..حتی خود رئال مادرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
این قهرمان اروپا و سوم جهان رو از کجا آوردی؟؟؟
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
6
2
پاسخ
هر جا از آقای قلعه نویی انتقاد کردی از خودت یک سوال بپرس !و آن اینکه آیا پرسپولیسی هستی.اگر جواب مثبت بود یعنی نقد تو مغرضانه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
6
پاسخ
اینایی که از تیم ملی بد میگن وطن فروشای سس خرسی پرست هستن
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nBp
tabnak.ir/005nBp