رژیم صهیونیستی اصرار دارد که «حزب‌الله را به شمال رودخانه لیطانی منتقل کند و زیرساخت‌های آن را در جنوب برچیند» و «آزادی عمل» کامل نظامی را به عنوان شروط اساسی هرگونه خروج از جنوب لبنان تضمین کند.

رژیم صهیونیستی در حالی که گفت‌وگوهای جاری آمریکا و ایران در سوئیس با بحث‌هایی در مورد آینده حضور نظامی این رژیم و ترتیبات آتش‌بس در لبنان گره خورده است، بر شروطی که برای هرگونه خروج احتمالی نیروهایش از لبنان اساسی می‌داند، پافشاری می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری اسرائیل هیوم گزارش داد که اسرائیل در بحبوحه بحث‌های جاری در مورد آینده حضور نظامی خود در منطقه، سه شرط تعیین کرده است که آنها را «حداقل الزامات» برای هرگونه خروج احتمالی نیروهایش از جنوب لبنان توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، شروط اسرائیل شامل عقب‌نشینی تمام نیروهای حزب‌الله به شمال رودخانه لیطانی، برچیدن زیرساخت‌های این حزب در جنوب رودخانه و تضمین آنچه که آن را «آزادی عمل کامل اسرائیل» برای از بین بردن هرگونه تهدید احتمالی توصیف کرد، می‌شود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان بر حفظ نیروهای خود در آنچه «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان می‌نامد، اصرار دارد و همزمان در چارچوب یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران، در مورد آینده استقرار نظامی خود در آنجا با ایالات متحده چانه زنی می‌کند.

بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر از پایان هفته گذشته، به دنبال دستورالعمل‌های رهبری سیاسی، عملیات جنگی خود را به طور کامل متوقف کرده است. این امر در حال حاضر مانع از هدف قرار دادن آنچه که آن را زیرساخت‌های حزب‌الله در منطقه علی الطاهر با استفاده از نبرد مستقیم توصیف می‌کند، می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که ارتش اشغالگر ممکن است پس از تکمیل عملیات در منطقه علی الطاهر به رهبری سیاسی توصیه کند که نیروهای خود را مجدداً مستقر کند و مواضع نظامی خود را در امتداد آنچه که «خط زرد» می‌نامد، بهبود بخشد.

طبق این گزارش، محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل معتقدند که هرگونه عقب‌نشینی یا استقرار مجدد احتمالی باید بخشی از مذاکرات جاری بین اسرائیل و لبنان باشد که توسط ایالات متحده در واشنگتن حمایت می‌شود.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند تل‌آویو مایل است در مورد انتقال مناطق خاصی که در حال حاضر تحت کنترل نظامی اسرائیل هستند، به عنوان «مناطق آزمایشی» به ارتش لبنان بحث کند.