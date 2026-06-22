اعتراف قاتل به جنایت دوم پس از یک سال زندان
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ کارآگاه سهراب حسیننژاد رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و پیگیریهای مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم ۲۵ سالهای که سال گذشته در ارتباط با یک فقره قتل توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شده بود و در زندان به سر میبرد، پس از بررسیهای فنی و کنار هم قرار دادن سرنخهای موجود، به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.
وی افزود: با اعتراف متهم، سرنوشت یک مرد ۶۰ ساله به قتل رسیده در شهرستان شادگان مشخص و ابعاد این پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضایی روشن شد.
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، افزود: پلیس با تمام توان و به صورت قاطع با جرایم خشن برخورد کرده و تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال میکند.
کارآگاه حسیننژاد خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس نقش مهمی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.