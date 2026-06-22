صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف قاتل به جنایت دوم پس از یک سال زندان

رئیس پلیس آگاهی خوزستان از اعتراف یک قاتل ۲۵ ساله به ارتکاب دومین قتل پس از یک سال زندان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۳
| |
1940 بازدید
|
۱
اعتراف قاتل به جنایت دوم پس از یک سال زندان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ کارآگاه سهراب حسین‌نژاد رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان اظهار کرد: در پی اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم ۲۵ ساله‌ای که سال گذشته در ارتباط با یک فقره قتل توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شده بود و در زندان به سر می‌برد، پس از بررسی‌های فنی و کنار هم قرار دادن سرنخ‌های موجود، به ارتکاب دومین قتل نیز اعتراف کرد.

وی افزود: با اعتراف متهم، سرنوشت یک مرد ۶۰ ساله به قتل رسیده‌ در شهرستان شادگان مشخص و ابعاد این پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضایی روشن شد.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، افزود: پلیس با تمام توان و به‌ صورت قاطع با جرایم خشن برخورد کرده و تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.

کارآگاه حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس نقش مهمی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل قتل شادگان اختلاف خانوادگی زندان
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان درگیری مسلحانه در دهلران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
3
پاسخ
دات بد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nBj
tabnak.ir/005nBj