پیمان معادی در لسآنجلس کنار تیم ملی بود
هنرمند سینمای ایران نظارهگر مسابقه تیمهای ملی ایران و بلژیک بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۱| |
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به گزارش تابناک؛ تیم ملی ایران در روز تساوی صفر بر صفر مقابل بلژیک در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 حامیان ویژهای در جایگاه تماشگران داشت؛ از مهدی مهدویکیا پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران گرفته تا پیمان معادی، کارگردان سینما.
هواداران ایرانی حضور چشمگیری در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای حمایت از تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک داشتند که در جمع آنها، پیمان معادی هم حضور داشت.
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ایرانی وطن پرست هر کجای دنیا که باشه دلش واسه کشور می تپه، برعکس وطن فروشان مزدور
این همه هزینه، وقت، زحمت... حالا چرا پیراهن تیم ملی تنش نیست؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱