به گزارش تابناک؛ تیم ملی ایران در روز تساوی صفر بر صفر مقابل بلژیک در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 حامیان ویژه‌ای در جایگاه تماشگران داشت؛ از مهدی مهدوی‌کیا پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران گرفته تا پیمان معادی، کارگردان سینما.

هواداران ایرانی حضور چشمگیری در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برای حمایت از تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک داشتند که در جمع آنها، پیمان معادی هم حضور داشت.