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پیمان معادی در لس‌آنجلس کنار تیم ملی بود

هنرمند سینمای ایران نظاره‌گر مسابقه تیم‌های ملی ایران و بلژیک بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۱
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6040 بازدید
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۵

پیمان معادی در لس‌آنجلس کنار تیم ملی بود

به گزارش تابناک؛ تیم ملی ایران در روز تساوی صفر بر صفر مقابل بلژیک در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 حامیان ویژه‌ای در جایگاه تماشگران داشت؛ از مهدی مهدوی‌کیا پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران گرفته تا پیمان معادی، کارگردان سینما.

هواداران ایرانی حضور چشمگیری در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس برای حمایت از تیم ملی در دیدار مقابل بلژیک داشتند که در جمع آنها، پیمان معادی هم حضور داشت.

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لس آنجلس پیمان معادی کارگردان سینما مهدوی کیا تیم ملی جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
8
41
پاسخ
ایرانی وطن پرست هر کجای دنیا که باشه دلش واسه کشور می تپه، برعکس وطن فروشان مزدور
heidar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
13
پاسخ
این همه هزینه، وقت، زحمت... حالا چرا پیراهن تیم ملی تنش نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
هزینه؟ اونجا خونه زندگی داره ایشون خودش متولد امریکاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناراحتی که اومده از تیم ملی حمایت کنه ؟1!
رضا اهوازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
5
پاسخ
درود به شرفش
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