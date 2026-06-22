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صادرات نفت ایران رکورد جدیدی ثبت کرد

ایران در مدت یک هفته بالغ بر ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۱۹
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2051 بازدید
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۳

صادرات نفت ایران رکورد جدیدی ثبت کرد

به گزارش تابناک؛ تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها نوشت: ایران از پانزدهم ژوئن سال ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد)، بالغ بر ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است همچنین معادل همین میزان به صورت محموله‌های شناور در نفتکش‌های مستقر در آب‌های سرزمینی ایران ذخیره شده است.

صادرات نفت ایران رکورد جدیدی ثبت کرد

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
13
پاسخ
و در اینجا هم تورم داره دقیقه ای رکورد میزنه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
9
پاسخ
چه فایده پول ها به سفره مردم که بر نمی گردد
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
6
پاسخ
الان وزیر نفت می گوید ما تکذیب می کنیم
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