صادرات نفت ایران رکورد جدیدی ثبت کرد
ایران در مدت یک هفته بالغ بر ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.
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به گزارش تابناک؛ تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکشها نوشت: ایران از پانزدهم ژوئن سال ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد)، بالغ بر ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است همچنین معادل همین میزان به صورت محمولههای شناور در نفتکشهای مستقر در آبهای سرزمینی ایران ذخیره شده است.
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