به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک رفت و در نهایت به تساوی بدون گل رسید.

در پایان این دیدار، آمار‌های منتشرشده از سوی فیفا نشان داد رامین رضاییان با ثبت ۱۱ کیلومتر دوندگی، بیشترین مسافت طی‌شده در زمین را به نام خود ثبت کرد و از این حیث بهترین بازیکن مسابقه بود.

همچنین سعید عزت‌اللهی با ثبت ۷ ترن‌اور، بهترین عملکرد دفاعی را در میان بازیکنان دو تیم به نمایش گذاشت.