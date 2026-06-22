۲ بازیکن ایران جزو بهترینهای دیدار با بلژیک
دو بازیکن تیم ملی در جمع بهترینهای دیدار با بلژیک قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۱۸| |
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به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف بلژیک رفت و در نهایت به تساوی بدون گل رسید.
در پایان این دیدار، آمارهای منتشرشده از سوی فیفا نشان داد رامین رضاییان با ثبت ۱۱ کیلومتر دوندگی، بیشترین مسافت طیشده در زمین را به نام خود ثبت کرد و از این حیث بهترین بازیکن مسابقه بود.
همچنین سعید عزتاللهی با ثبت ۷ ترناور، بهترین عملکرد دفاعی را در میان بازیکنان دو تیم به نمایش گذاشت.
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چه فایده فکر کنم حتی 1 بار هم پاش به توپ نخورد تو زمین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
باید در بازی با مصر از قائدی استفاده کنیم تیم باید هجومی کار کنه مساوی درد ما نمیخورد بازی با بلژیک تمام شد دیگه خوبه چیزی فعلان راجبش نوشته نشه تا بازیکنان تمرکز بازی با مصر بگیرن تا یک هفته خواب بازی با بلژیک تو ذهنمان نباشه بیدار بشیم ببینیم بازی با مصر از دستمان رفته ودر حال برگشت به خانه هستیم