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قتل زن جوان در تاکسی با شلیک‌های گلوله همسرش

مرد ۴۲ ساله‌ همسر جوانش را داخل یک تاکسی تیرباران کرد و در کنار جسد او به سر خود نیز تیر خلاص زد، در حالی که پسر ۱۶ ساله‌شان شاهد این جنایت بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۱۴
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3827 بازدید
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قتل زن جوان در تاکسی با شلیک‌های گلوله همسرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بعدازظهر روز گذشته راننده یک دستگاه تاکسی در حالی که زنی جوان و پسر نوجوانش مسافران وی بودند، به داخل خیابان محتشمی مشهد ۱۴ پیچید تا آنها را به مقصد برساند، اما هنوز به طور کامل توقف نکرده بود که با چشمانی وحشتزده مرد ۲۰۷سواری را دید که سلاح شکاری لوله‌بلندی را از درون خودرو برداشت و در حالی که با مسافر جوان صحبت می‌کرد، در یک لحظه غافلگیرانه به سوی مسافرانش شلیک کرد.

او از بیرون خودرو زن جوان را نشانه گرفته بود و مدام ماشه سلاح را می‌فشرد. راننده و پسر نوجوان با مشاهده این صحنه ترسناک، هراسان و وحشتزده در تاکسی را گشودند و در حالی از مقابل گلوله‌های سربی گریختند که پیکر خون‌آلود زن جوان روی صندلی عقب افتاده بود. در همین حال مرد مسلح خشمگین درِ عقب تاکسی را گشود و در کنار پیکر بی‌جان زن جوان نشست.

او در حالی که برخی از اهالی محل از پنجره‌های منازل شاهد این صحنه ترسناک بودند، لوله سلاح شکاری را روی سر خودش گذاشت و با فشردن ماشه، آخرین تیر را شلیک کرد و بدین ترتیب به زندگی خود نیز پایان داد.

طولی نکشید که اهالی محل با اضطراب و نگرانی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و ماجرای این جنایت هولناک را اطلاع دادند. دقایقی بعد و در حالی که عقربه‌های ساعت به ۲ بعدازظهر نزدیک می‌شدند، قاضی ویژه قتل عمد مشهد به همراه گروهی تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی وارد خیابان محتشمی (محل جنایت) شدند تا تحقیقات قضایی، راز این ماجرای تکان‌دهنده را فاش کند.

خیلی زود و با دستور قاضی وحید خاکشور گروه بررسی صحنه جرم و کارشناسان سلاح نیز در کنار مقام قضایی قرار گرفتند و اینگونه بررسی‌های میدانی قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای رمزگشایی از این معمای جنایی وارد مرحله جدیدی شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد: مقتول زن ۳۸ ساله‌ای به نام «ع - ب» است که از مدتی قبل با شوهرش «ن - الف» اختلافات خانوادگی داشته و مرد مسلحی که این جنایت وحشتناک را رقم زده، همان «ن - الف» بوده که در کنار همسرش خودکشی کرده بود.

با افشای این راز، تحقیقات در محل وقوع جنایت و با دستورهای تخصصی قاضی خاکشور ادامه یافت و کارآگاهان تعدادی گلوله و پوکه‌های شلیک شده را در محل تیراندازی و داخل خودروی پژو ۲۰۷ مرد ۴۲ ساله (قاتل) کشف کردند.

در همین حال گروهی از کارآگاهان با هدایت سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی به کنکاش‌های تخصصی درباره چگونگی وقوع جنایت پرداختند و بررسی‌های خود را با راهنمایی‌های مقام قضایی در حالی ادامه دادند که مشخص شد زن ۳۸ ساله به همراه پسر ۱۶ ساله‌اش سوار تاکسی شده بودند تا به خیابان محتشمی (محل سکونت همسرش) بروند، اما همسر وی به دلیل اختلافات خانوادگی تصمیم وحشتناکی گرفته بود.

او در حالی سلاح شکاری را درون پژو ۲۰۷ خودش نگهداری می‌کرد که به دور آن بافتنی نواری‌شکل رنگی پیچیده بود. زمانی که چشمش به تاکسی افتاد، در یک لحظه دست به جنایتی هولناک زد و سپس در کنار همسرش خودکشی کرد.

با کشف سلاح شکاری (آلت قتاله) بررسی‌های ویژه این پرونده با دستور قاضی وحید خاکشور برای رازگشایی از ابعاد پنهان این ماجرای تکان‌دهنده به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) در حالی ادامه یافت که پسر نوجوان با اشاره به اختلافات خانوادگی پدر و مادرش گفت: اختلافات آنها به جایی رسید که از مدتی قبل مادرم جدا زندگی می‌کرد و در اندیشه طلاق بود.

راننده تاکسی هم گفت: وقتی وارد خیابان محتشمی شدم، آن مرد ابتدا با مسافرم به گفتگو پرداخت. من هم که از خودرو پیاده شده بودم ناگهان با شلیک گلوله از آنجا فرار کردم.

واکاوی قضایی درباره این حادثه تلخ که در منطقه مرفه‌نشین مشهد رخ داد، همچنان ادامه دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
36
5
پاسخ
من هم جای این مرد بودم زنم زمانی که زن من بود تنها زندگی میکرد بشدت تنبیه میکردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
16
پاسخ
خدا شاهده از زندگی این مردم باید فیلم ساخت. باید آگاهی مردم را بالا برد تا چنین راحت زندگی را که مهمترین هدیه خداوند است از دیگران گرفته نشود. ای داد!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
26
پاسخ
سطح خشونت و جنایت در جامعه بطرز وحشتناکی رو به افزایش هست ، قطعا تنشها و فشارهای اقتصادی و روانی یکی از عوامل اصلی این وضعیت هست ، امیدوارم تصمیمات عاقلانه از سوی مسوولین مملکت گرفته بشه و شر این شرایط بحرانی هرچه زودتر از سر جامعه کم بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
فقط هم اون نیست مسائل اخلاقی بیشتر باعث دردسر میشه
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
16
پاسخ
به کجا رسیدیم ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
28
پاسخ
تبریک میگم!چه جامعه ای ساختید یا ساختیم!با محرمانه اعلام کردن آمار خودکشی در کشور کل مشکلاتمان حل شد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
29
6
پاسخ
امان از دست زن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
فعلا که مرد قاتل است
شما از کجا متوجه شدی که خانم مقصر بوده ؟
چرا مردها طلاق براشون سخه ؟!
افشین
| Canada |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
آدم خطرناکی هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
15
پاسخ
فرصتی پیش آمده که خشتهایی رو که میچینیم از همان اول با برنامه بچینیم تا دیوار کج بالا نرود
اینهمه تحقیقات دانشگاهی و قضایی ،ایرانی و جهانی بالاخره یک روزی باید به عمل گرفته شود و هدف نه از طریق مجازات کردن بلکه راه حل باید شناخت علتها و رفع علتها باشد ،جامعه ای انسان محور و امن برای همگان شکل بگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
12
پاسخ
کاش روزی ،رسانه های شنیداری و تصویری و آموزشی ، به مردم مهربانی کردن به هم را بیاموزند ، چشم پوشی از خطاها و بخشش را بیاموزند ، نیکی به هم بجای به جای عبور از هم را بیاموزند ، صبر و تحمل و تامل بجای شتاب و تصمیم عجولانه را بیاموزند ،ما صاحب جان کسی نیستیم بلکه مسئول حفظ جان ها هستیم ،حتی جان خود و آنکه هم خون خود است و شریک زندگی خود است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
22
پاسخ
طفلک اون فرزند .تا اخر عمرش زجر می کشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
13
6
پاسخ
وقتی مردی خودش رو هم میکشه مشخصه مقصر زن بوده!!! البته خدا میدونه اما یه مرد رو نباید اذیت کرد
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