مرد ۴۲ ساله‌ همسر جوانش را داخل یک تاکسی تیرباران کرد و در کنار جسد او به سر خود نیز تیر خلاص زد، در حالی که پسر ۱۶ ساله‌شان شاهد این جنایت بود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بعدازظهر روز گذشته راننده یک دستگاه تاکسی در حالی که زنی جوان و پسر نوجوانش مسافران وی بودند، به داخل خیابان محتشمی مشهد ۱۴ پیچید تا آنها را به مقصد برساند، اما هنوز به طور کامل توقف نکرده بود که با چشمانی وحشتزده مرد ۲۰۷سواری را دید که سلاح شکاری لوله‌بلندی را از درون خودرو برداشت و در حالی که با مسافر جوان صحبت می‌کرد، در یک لحظه غافلگیرانه به سوی مسافرانش شلیک کرد.

او از بیرون خودرو زن جوان را نشانه گرفته بود و مدام ماشه سلاح را می‌فشرد. راننده و پسر نوجوان با مشاهده این صحنه ترسناک، هراسان و وحشتزده در تاکسی را گشودند و در حالی از مقابل گلوله‌های سربی گریختند که پیکر خون‌آلود زن جوان روی صندلی عقب افتاده بود. در همین حال مرد مسلح خشمگین درِ عقب تاکسی را گشود و در کنار پیکر بی‌جان زن جوان نشست.

او در حالی که برخی از اهالی محل از پنجره‌های منازل شاهد این صحنه ترسناک بودند، لوله سلاح شکاری را روی سر خودش گذاشت و با فشردن ماشه، آخرین تیر را شلیک کرد و بدین ترتیب به زندگی خود نیز پایان داد.

طولی نکشید که اهالی محل با اضطراب و نگرانی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و ماجرای این جنایت هولناک را اطلاع دادند. دقایقی بعد و در حالی که عقربه‌های ساعت به ۲ بعدازظهر نزدیک می‌شدند، قاضی ویژه قتل عمد مشهد به همراه گروهی تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی وارد خیابان محتشمی (محل جنایت) شدند تا تحقیقات قضایی، راز این ماجرای تکان‌دهنده را فاش کند.

خیلی زود و با دستور قاضی وحید خاکشور گروه بررسی صحنه جرم و کارشناسان سلاح نیز در کنار مقام قضایی قرار گرفتند و اینگونه بررسی‌های میدانی قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای رمزگشایی از این معمای جنایی وارد مرحله جدیدی شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد: مقتول زن ۳۸ ساله‌ای به نام «ع - ب» است که از مدتی قبل با شوهرش «ن - الف» اختلافات خانوادگی داشته و مرد مسلحی که این جنایت وحشتناک را رقم زده، همان «ن - الف» بوده که در کنار همسرش خودکشی کرده بود.

با افشای این راز، تحقیقات در محل وقوع جنایت و با دستورهای تخصصی قاضی خاکشور ادامه یافت و کارآگاهان تعدادی گلوله و پوکه‌های شلیک شده را در محل تیراندازی و داخل خودروی پژو ۲۰۷ مرد ۴۲ ساله (قاتل) کشف کردند.

در همین حال گروهی از کارآگاهان با هدایت سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی به کنکاش‌های تخصصی درباره چگونگی وقوع جنایت پرداختند و بررسی‌های خود را با راهنمایی‌های مقام قضایی در حالی ادامه دادند که مشخص شد زن ۳۸ ساله به همراه پسر ۱۶ ساله‌اش سوار تاکسی شده بودند تا به خیابان محتشمی (محل سکونت همسرش) بروند، اما همسر وی به دلیل اختلافات خانوادگی تصمیم وحشتناکی گرفته بود.

او در حالی سلاح شکاری را درون پژو ۲۰۷ خودش نگهداری می‌کرد که به دور آن بافتنی نواری‌شکل رنگی پیچیده بود. زمانی که چشمش به تاکسی افتاد، در یک لحظه دست به جنایتی هولناک زد و سپس در کنار همسرش خودکشی کرد.

با کشف سلاح شکاری (آلت قتاله) بررسی‌های ویژه این پرونده با دستور قاضی وحید خاکشور برای رازگشایی از ابعاد پنهان این ماجرای تکان‌دهنده به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) در حالی ادامه یافت که پسر نوجوان با اشاره به اختلافات خانوادگی پدر و مادرش گفت: اختلافات آنها به جایی رسید که از مدتی قبل مادرم جدا زندگی می‌کرد و در اندیشه طلاق بود.

راننده تاکسی هم گفت: وقتی وارد خیابان محتشمی شدم، آن مرد ابتدا با مسافرم به گفتگو پرداخت. من هم که از خودرو پیاده شده بودم ناگهان با شلیک گلوله از آنجا فرار کردم.

واکاوی قضایی درباره این حادثه تلخ که در منطقه مرفه‌نشین مشهد رخ داد، همچنان ادامه دارد.