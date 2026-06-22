مسمومیت یک محله در گلستان همراه با فوت ۲نفر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان از ورود دادستانی به پرونده بروز علائم مسمومیت در مردم یک منطقه از این شهرستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ امین ذوالفقاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان در استان گلستان گفت: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و بستری شدن آنان در بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: عوامل شبکه بهداشت و پزشکی قانونی در محل حاضر شده‌اند و نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است.

ذوالفقاری با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌ها گفت: شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این موضوع به یک محدوده مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر دریافت نشده است. نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد موضوع، پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۴ نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت درمان هستند.

فرهاد بدیهی رئیس شبکه بهداشت و درمان رامیان نیز گفت: روز شنبه تعدادی از شهروندان با علائم مسمومیت غذایی به بیمارستان خان‌ببین مراجعه کردند که در این بین ۲ نفر جان باختند.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا از مردم خواست نکات بهداشتی را به‌طور کامل رعایت کرده و از مصرف مواد غذایی ناشناخته یا فاقد شرایط مناسب نگهداری خودداری کنند.