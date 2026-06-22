مسمومیت یک محله در گلستان همراه با فوت ۲نفر
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ امین ذوالفقاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان در استان گلستان گفت: با دریافت گزارشهایی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان و بستری شدن آنان در بیمارستان، به دلیل اهمیت موضوع، دادستانی بهعنوان مدعیالعموم بلافاصله به پرونده ورود کرده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: عوامل شبکه بهداشت و پزشکی قانونی در محل حاضر شدهاند و نمونهبرداریها و آزمایشهای لازم برای مشخص شدن علت حادثه انجام شده است.
ذوالفقاری با اشاره به نتایج اولیه بررسیها گفت: شواهد و قرائن موجود نشان میدهد این موضوع به یک محدوده مشخص مربوط بوده و تاکنون گزارشی از نقاط دیگر دریافت نشده است. نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد و دستگاه قضایی تا روشن شدن ابعاد موضوع، پیگیریهای لازم را ادامه میدهد.
وی اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۴ نفر دیگر نیز در بیمارستان تحت درمان هستند.
فرهاد بدیهی رئیس شبکه بهداشت و درمان رامیان نیز گفت: روز شنبه تعدادی از شهروندان با علائم مسمومیت غذایی به بیمارستان خانببین مراجعه کردند که در این بین ۲ نفر جان باختند.
وی با اشاره به افزایش دمای هوا از مردم خواست نکات بهداشتی را بهطور کامل رعایت کرده و از مصرف مواد غذایی ناشناخته یا فاقد شرایط مناسب نگهداری خودداری کنند.