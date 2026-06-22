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تغییر وضعیت در مذاکرات

بقایی: فعالیت تیم‌های مذاکره به پایان رسید

سخنگوی وزارت امور خارجه پس از پایان اجلاس بورگن اشتوک گفت: نگاه هیئت ایران بر این است که باید گریبان طرف مقابل را برای اجرای تعهدات بگیریم.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۳
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بقایی: فعالیت تیم‌های مذاکره به پایان رسید

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از پایان اجلاس بورگن اشتوک گفت: در خصوص باقی بندها که لازمه برای آغاز مذاکرات نهایی است؛ گفتگوهایی انجام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت و آزاد سازی دارایی‌های ایران بحث شد و پیشرفت های خوبی صورت گرفت.

بقائی ادامه داد: در خصوص عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز قرار شد سازوکاری ترتیب داده شود که مهم است.

وی اشاره داشت: ما به نوعی روز بسیار طولانی داشتیم. نشست‌ها از صبح یکشنبه شروع شد. در زمان نشست چهارجانبه اظهارنظر تهدیدامیز آمریکا منتشر شد که باعث شد ایران اعلام بکند در چنین شرایطی حاضر به ادامه نشست چهارجانبه نیست.

در این راستا قطر و پاکستان تلاش کردند گفتگوها ادامه پیدا کند و ما گفتیم به صورت چهارجانبه نخواهد بود.

بقائی افزود: در جلسات چهارجانبه و قبل از آن نگرانی ما در رابطه با بدعهدی طرف مقابل بیان شد. خصوصا درباره تداوم نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی.

در این رابطه برای اطمینان از پایداری صلح، سازوکار جدیدی با حضور میانجی‌ها جهت نظارت بر پایان جنگ و توقف جنگ در لبنان شکل گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نگاه هیئت ایران بر این است که باید گریبان طرف مقابل را برای اجرای تعهدات بگیریم.

وی افزود: در این مرحله کار هیئت مذاکراتی تمام شده است اما تیم‌های فنی کار خودشان را فردا ادامه می‌دهند. همچنین یک متنی را دو میانجی یعنی قطر و پاکستان صادر خواهند کرد. این متن به‌عنوان سند توافقاتی که در جریان ۱۸ ساعت صورت گرفت؛ معرفی می‌شود.

 

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