صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازخوانی بیانیه مشترک قطر و پاکستان

قطر و پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک از پیشرفت ملموس در مذاکرات سوئیس خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۰
| |
2482 بازدید
|
۴
بازخوانی بیانیه مشترک قطر و پاکستان

وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای مشترک با پاکستان اعلام کرد که نخستین دور از مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر و پاکستان در نشست دریاچه لوسرن با «فضایی مثبت» به پایان رسیده و با پیشرفت‌هایی همراه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ متن کامل بیانیه مشترک قطر و پاکستان در زیر آمده است؛ 

نخستین دور گفتگوهای سطح بالا در چارچوب یادداشت تفاهم (MoU) اسلام‌آباد در «بورگن‌اشتوک» سوئیس، با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی یعنی دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان به پایان رسید.

نشست دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای از جمله ایجاد مکانیزمی برای گفتگوهای فنی بیشتر حاصل شده است.

بر اساس این یادداشت تفاهم، طرفین بر سر تشکیل یک «کمیته عالی‌رتبه» توافق کردند که نظارت سیاسی بر روند میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. مذاکره‌کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی‌رتبه گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و سایر مسائل رهبری خواهند کرد.

کمیته عالی‌رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کرده است که زمینه‌ساز آغاز فوری گفتگوهای فنی بیشتر می‌باشد. علاوه بر این، یک خط ارتباطی بین طرفین برای دوره ذکر شده در بند ۵ یادداشت تفاهم ایجاد شده است تا از بروز حوادث و سوءتفاهم‌ها با هدف عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز جلوگیری شود.

علاوه بر این، طرفین بر سر ایجاد یک «واحد تنش‌زدایی» بین طرف‌ها و جمهوری لبنان، با تسهیل‌گری میانجی‌ها، توافق کردند تا از پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان مطابق با یادداشت تفاهم اطمینان حاصل شود. گفتگوهای فنی در مورد تمامی مسائل تا پایان هفته در اقامتگاه بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت.
طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا اطمینان حاصل کنند که مذاکرات در فضایی سازنده با هدف دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد.

دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعهد مستمر آن‌ها به دیپلماسی و حل مسالمت‌آمیز مناقشه ابراز می‌دارند. طرف‌های میانجی همچنین از کشورهای برادر و دوست به دلیل حمایت مستمر و مشارکت ارزشمندشان در مذاکرات جاری تقدیر می‌کنند.

مذاکرات چهار جانیه ایران، آمریکا با میانجی‌گری قطر و پاکستان از روز یک شنبه در بورگن اشتوک در سوئیس آغاز شده بود.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیانیه ایران مصر پاکستان توافق توافق ایران و آمریکا سوئیس
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنده‌ها و بازنده‌های توافق ایران و آمریکا
بقایی: فعالیت تیم‌های مذاکره به پایان رسید
پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد
واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا
صدور بیانیه مهم از سوی کاخ سفید+ جزئیات
امیدواری پاکستان و مصر درباره مذاکرات ایران و آمریکا
واکنش قطر و مصر به پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا
لبنان در کانون مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس
هراس شدید در کاخ سفید
جایی که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا امضا می‌شود
روزنامه پاکستانی زمان امضای توافق را اعلام کرد
پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران
اعلام ساعت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بقایی: پیش‌شرط گفت‌و‌گو‌ها، اجرای پنج بند است
کیهان: درگیری ایران و نظام سلطه با توافق پایان نمی‌یابد
مقام پنتاگون: ایران دست برتر را در مذاکرات دارد
استقبال سوئیس از هیئت ایرانی
پاکستان: مذاکرات فنی فردا در سوئیس برگزار می‌شود
50 دلیل برای اینکه ترامپ مقابل ایران شکست خورد
ورود فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس
شروع مذاکرات ایران و آمریکا از فردا جمعه در سوئیس؛ حضور آژانس در مذاکرات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
چرا خود متن را نمی گذارید
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
1
پاسخ
توافق قطعی هست ترامپ هر چی زور داشت زد و هیچ غلطی نتونست بکنه. مراقب باشید امتیاز خاص ندهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
1
پاسخ
قطر وپاکستان در زمین آمریکا بازی می‌کنند این مثل روز روشن است قطر در جنگ شرکت داشته جه جوری الان میانجی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
پس چرا بورس منفی هست؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nBM
tabnak.ir/005nBM