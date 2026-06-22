بازخوانی بیانیه مشترک قطر و پاکستان

وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای مشترک با پاکستان اعلام کرد که نخستین دور از مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر و پاکستان در نشست دریاچه لوسرن با «فضایی مثبت» به پایان رسیده و با پیشرفت‌هایی همراه بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ متن کامل بیانیه مشترک قطر و پاکستان در زیر آمده است؛

نخستین دور گفتگوهای سطح بالا در چارچوب یادداشت تفاهم (MoU) اسلام‌آباد در «بورگن‌اشتوک» سوئیس، با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی یعنی دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان به پایان رسید.

نشست دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای از جمله ایجاد مکانیزمی برای گفتگوهای فنی بیشتر حاصل شده است.

بر اساس این یادداشت تفاهم، طرفین بر سر تشکیل یک «کمیته عالی‌رتبه» توافق کردند که نظارت سیاسی بر روند میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. مذاکره‌کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی‌رتبه گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و سایر مسائل رهبری خواهند کرد.

کمیته عالی‌رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کرده است که زمینه‌ساز آغاز فوری گفتگوهای فنی بیشتر می‌باشد. علاوه بر این، یک خط ارتباطی بین طرفین برای دوره ذکر شده در بند ۵ یادداشت تفاهم ایجاد شده است تا از بروز حوادث و سوءتفاهم‌ها با هدف عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز جلوگیری شود.

علاوه بر این، طرفین بر سر ایجاد یک «واحد تنش‌زدایی» بین طرف‌ها و جمهوری لبنان، با تسهیل‌گری میانجی‌ها، توافق کردند تا از پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان مطابق با یادداشت تفاهم اطمینان حاصل شود. گفتگوهای فنی در مورد تمامی مسائل تا پایان هفته در اقامتگاه بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت.

طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا اطمینان حاصل کنند که مذاکرات در فضایی سازنده با هدف دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد.

دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعهد مستمر آن‌ها به دیپلماسی و حل مسالمت‌آمیز مناقشه ابراز می‌دارند. طرف‌های میانجی همچنین از کشورهای برادر و دوست به دلیل حمایت مستمر و مشارکت ارزشمندشان در مذاکرات جاری تقدیر می‌کنند.

مذاکرات چهار جانیه ایران، آمریکا با میانجی‌گری قطر و پاکستان از روز یک شنبه در بورگن اشتوک در سوئیس آغاز شده بود.

