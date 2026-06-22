صلاح رکورد زد و صدر را فتح کرد
به گزارش تابناک، در این دیدار، محمد صلاح نقش اول پیروزی مصر را ایفا کرد. کاپیتان فراعنه علاوه بر به ثمر رساندن گل دوم تیمش، پاس گل سوم را نیز ارسال کرد و در پایان به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
صلاح با گلزنی مقابل نیوزیلند، تعداد گلهای خود در ادوار جام جهانی را به سه رساند و به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ مصر در این رقابتها را از آن خود کرد.
ستاره ۳۴ ساله مصر همچنین شصتوهشتمین گل ملی خود را به ثبت رساند تا تنها یک گل با رکورد حسام حسن، سرمربی کنونی تیم ملی مصر و بهترین گلزن تاریخ این کشور، فاصله داشته باشد.
مصر با کسب این پیروزی ارزشمند چهار امتیازی شد و در صدر جدول گروه G قرار گرفت. در این گروه، ایران و بلژیک با دو امتیاز در رتبههای دوم و سوم حضور دارند و نیوزیلند نیز با یک امتیاز در قعر جدول ایستاده است.
با این شرایط، دیدار آینده ایران و مصر میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صدرنشینی و صعود تیمهای این گروه داشته باشد.