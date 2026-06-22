رئیس هیات مذاکره‌کننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم.

به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رئیس هیات مذاکره‌کننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم.