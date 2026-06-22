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توییت قالیباف،: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم

رئیس هیات مذاکره‌کننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم. 
کد خبر: ۱۳۸۰۶۹۷
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4497 بازدید
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توییت قالیباف،: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم

به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رئیس هیات مذاکره‌کننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما این‌گونه از سرزمين‌مان دفاع می‌کنیم. 

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محمدباقر قالیباف دفاع سرزمین زمین فوتبال جام جهانی تیم ملی ایران تیم ملی بلژیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
2
پاسخ
قشنگ بود
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