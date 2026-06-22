توییت قالیباف،: ما اینگونه از سرزمينمان دفاع میکنیم
رئیس هیات مذاکرهکننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما اینگونه از سرزمينمان دفاع میکنیم.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۹۷| |
4497 بازدید
به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رئیس هیات مذاکرهکننده کشورمان با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی امشب تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک، در پستی در شبکه ایکس نوشت: ما اینگونه از سرزمينمان دفاع میکنیم.
گزارش خطا
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱